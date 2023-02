Aczino estrenará “El G.O.A.T”, su nuevo disco que contará con colaboraciones de Gera MX, Santa Fe Klan y El Millonario

Azcino, presenta su nuevo disco y platica sobre su paso por la actuación

Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, anunció que próximamente estrenará su más reciente producción discográfica llamada “El G.O.A.T”, la cual contará con colaboraciones de famosos raperos.

Durante una conferencia de prensa, el tricampeón internacional de la Red Bull Batalla remarcó que además del freestyle también ha estado trabajando en un nuevo álbum, el cual promete dejar a sus fans con un muy buen sabor de boca debido a que será un producto con mucha cohesión.

“Me molesta mucho, no quiero decir de los artistas nuevos, más bien de la dinámica nueva de sacar muchos sencillos y ya tenemos el disco. Para mí tiene que ver el tema de una sola pieza, como va subiendo, como va bajando, como va cambiando de textura (...) Siempre trato de cuidar el tracklist, que cada track vaya entrando”, dijo y agregó:

“También soy muy simbólico, por ejemplo, Eternamente es el track 8, el símbolo de infinito y de este disco hay una canción que se llama vivir es soñar que se la escribí a mi hijo menor y creo que es de mis favoritas”.

Aczino comparte quienes fueron sus colaborades para su próximo albúm The G.O.A.T.

Respecto al título que lleva su próximo disco, Azcino adelantó que este hace referencia a la reputación que se ha ganado en las batallas de freestyle a lo largo de los años.

“Como fue el primer sencillo, esto más allá que decir que soy el mejor -que sí significa eso-, simboliza esta transición de que ya llegó el G.O.A.T., ya llegó el G.O.A.T. de las batallas”, puntualizó.

Asimismo, el rapero ahondó en que esta producción contará con grandes representantes de la escena mexicana del rap y aprovechó para agradecer a sus compañeros de la industria.

“Va a tener colaboraciones con mi compañero el Gera Mx, Santa Fe Klan, El Millonario. (Además),este disco va a traer jóvenes promesas que van empezando y la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan dado respaldo, vamos a grabar video, toda esa disposición que han tenido se los agradezco de corazón, sobretodo por esos años de amistad que hemos tenido”, rescató.

El intérprete de éxitos como La capital del pecado, Traviesa o Alma de niño adelantó el nombre de la canción que realizó con Gera Mx y dejó entrever un poco de las demás sorpresas que se avecinan.

“Orígenes Vivos con Gera va a ser uno de los temas, todas las colaboraciones vienen muy fuertes. Con Santa Fe Klan viene muy ponchada, es como la canción más arriba, con Yoiker(...), Guetto Living de Guatemala también va a tener su participación en mi disco”.

Aczino contó ante las cámaras que fue toda una experiencia para él contar con la participación de sus colaboradores y resaltó que aunque algunos ya eran más sus amigos, otros fue la primera vez que coincidieron musicalmente y también le significó una muy grata experiencia.

“Gera es mi amigo, con Santa Fe Klan no había tenido el gusto de conocerlo, pero ya nos habíamos buen pedo en instagram (...) La verdad muy bien pedo. Con Millonario hicimos muy buena onda, me da mucho gusto que son muy sencillos, son como son y es lo que me gusta mucho de ese tipo de artistas (...) Me parecen unas muy buenas personas y lo principal: su talento”, acotó.

El G.O.A.T se estrenará el próximo 20 de abril a las 4:20 pm en todas las plataformas digitales y, según lo relatado por el artista, también estará disponible en formato físico.

“(Para este proyecto) dijimos: ‘Necesitamos a los mejores’, todavía estamos buscando a un par de amigos, ojalá que no se nos escapen y podamos agregarlos al disco”, concluyó.