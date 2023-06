Cómo se lleva Santa Fe Klan con Maya Nazor después del video con Karely Ruiz

Santa Fe Klan aseguró que mantiene una buena relación con Maya Nazor por su hijo

Santa Fe Klan se sinceró sobre cómo es su relación con Maya Nazor por su hijo Luka, quien los ha mantenido unidos a pesar de la polémica en la que estuvieron envueltos por el video que el rapero hizo con Karely Ruiz para OnlyFans.

Hace dos meses la relación entre Ángel Quezada y Maya aparentemente se rompió debido a que él comenzó un noviazgo con Karely Ruiz y grabó un video explícito con ella.

Esto causó el quiebre de la buena relación, debido a que la modelo de OnlyFans aseguró que ella tenía la libertad de estar con quien quisiera porque no tenía amigas, negando su vínculo con Nazor.

Santa Fe Klan y Maya decidieron terminar su romance a finales de 2022, tras tener a su hijo Luka (Instagram/@nazormaya)

Pese a esto, el intérprete de Mar y tierra confesó que ambos decidieron mantenerse unidos por el bien de su hijo. “Tal vez no coincidimos yo y ella, pero sabemos cómo tenerlo bien al niño y eso es lo importante”, dijo al programa Hoy Día.

Aunado a esto, reveló que tanto él como Maya decidieron hacer a un lado sus problemas, celos y orgullo con tal de ser como una familia, inclusive actualmente son como hermanos.

“Sabemos que somos unas personas inteligentes y que hemos vivido muchas experiencias que no nos gustaría volver a repetir y entonces nos tumbamos el orgullo o todo lo que pudo haber nacido de coraje, orgullo, celos o problemas, no, mejor estamos bien y somos como hermanos, como una familia que cuidamos a Luka”

Los famosos constantemente se reúnen para convivir juntos con su hijo a pesar de estar separados (Instagram/@nazormaya)

En cuanto a cómo es su relación con su hijo, compartió que está al tanto de las críticas que recibe por supuestamente no ser un padre presente, pero aunque considera que sí lo es, no se molestará en demostrar que sí convive con Luka.

“La gente piensa que no lo veo o que no quiero estar con él, pero tampoco me pongo a grabarlo para cuando lo veo para que la gente diga que sí lo veo. Es la única persona que se ha metido a mi cabeza”, dijo Santa Fe Klan.

En cuanto al tema del amor, confesó que por ahora no se preocupará en ver quién realmente lo quiere y quién lo busca por su éxito, pues hay muchas personas que lo ven solamente por su dinero.

Ángel confesó que por ahora no tiene novia porque la mayoría de las mujeres quieren estar con él por su dinero (Instagram/@santa_fe_klan)

Pese a que no dijo nombres, mencionó que casi todas las mujeres que se le han acercado desde que es famoso, lo han hecho porque es una celebridad y no por sus sentimientos o forma de ser.

“Me duele mucho que las personas me ven como un signo de pesos y casi nadie es real conmigo, me pasa con los amores, con las mujeres que he conocido casi desde que empecé a tener éxito, siento que siempre se me han acercado por el éxito o porque saben que hago música, se enamoran de Santa Fe Klan, no de mí”

Con esto, confirmó que después de la ruptura con Karely Ruiz no ha tenido otro romance.

La más reciente ocasión en que fueron vistos juntos fue en el cumpleaños de Luka (Instagram/@nazormaya)

Cabe recordar que hace unas semanas Maya Nazor compartió que ella quería que Ángel continuará viendo a su hijo, por lo que se alejó de las controversias y ahora mantiene una buena relación con el padre de Luka.

Ambos demostraron su cercanía en el primer cumpleaños del bebé, día en el que la influencer organizó una fiesta infantil y se puso de acuerdo con el rapero para vestirse del mismo color y tener una sesión de fotos juntos.

En cuanto al polémico video con Karely, Maya mencionó en una transmisión en vivo que no tenía nada que opinar sobre Santa Fe Klan porque actualmente “cada quien su vida”, pero se mostró molesta con la modelo.