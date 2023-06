Alcohol, agresiones con cuchillo, golpes y un embarazo: los señalamientos entre Yeri Mua y su ex

La influencer detalló lo vivido con Naim Darrechi y el por qué interrumpió su embarazo Crédito: Facebook: Yeri Mua

En una transmisión en vivo de Facebook, Yeri Mua anunció que tomó la decisión de abortar el bebé que esperaba de su exnovio, Naim Darrechi, con quien tuvo una corta pero intensa relación. La influencer detalló sus razones y contestó así las declaraciones que el español subió a su cuenta de Instagram.

La influencer manifestó que su decisión tuvo que ver con la personalidad violenta de Naim, acusándolo de haberla agredido. Del mismo modo, denunció que piensa denunciarlo por la vía legal.

“No le haría daño al bebé, eso no lo puedo permitir, no puedo, chicas. Como ya les dije, esto ya es interrumpido, ya no hay, ¿me explico?”, relató Yeri Mua en transmisión de Facebook. Asimismo, explicó que no tenía un mes, sino apenas dos o tres semanas de embarazo, según la prueba que se hizo para confirmarlo luego de detectar un retraso en su periodo menstrual.

En el mismo tenor, la veracruzana comentó su opinión respecto a la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. “Yo sé que muchas son provida. Hay otras que sí entienden lo que es el aborto, pero siempre he creído que cuando una mujer no se siente lista es su decisión”

Embarazo y violencia en la relación de Yeri Mua (capturas de pantalla: Facebook y Twitter/Yeri Mua// Instagram/Naimdarrechi)

Comentó también que su sueño siempre había sido ser madre, pero que no estaba dispuesta a convertirse en una estando junto a alguien como Naim Darrechi. “No con un hombre así, con un hombre que ya me agredió. Yo por un momento pensé que él ya había cambiado, que los hombres podían cambiar, pero ahora después de esto simplemente yo dije no”.

Del mismo modo, la “influencer” declaró que cuando confirmó que estaba embarazada lloró, peor no de felicidad o emoción, sino de coraje y tristeza.

Minutos después de terminar su transmisión en vivo, Yeri Mua subió a su cuenta de Twitter las imágenes de los golpes propinados por Naim Darrechi. “Lo voy a denunciar y así como no puede entrar a España me encargaré de que tampoco a México”, “Esta vez que caiga todo el peso de las redes sociales, ahora caerá todo el peso de la ley, nos vemos en la corte”, escribió la veracruzana.

Yeri Mua denunció a Naim Darrechi (Twitter/Yerimua)

La versión de Naim Darrechi

El español también usó sus redes sociales para hablar de la situación del embarazo, e incluso, mostró la fotografías de las pruebas a las que se sometió Yeri Mua.

Según el español, su relación era bastante inestable. Reveló que, la noche del concierto de Rauw Alejandro, Yeri Mua llegó borracha a la casa de compartía con Naim y, celosa, le pidió que le diera su celular. Ante la negativa del creador de contenido, la veracruzana tomó un cuchillo del buró de la habitación y atacó a su pareja en el cuello. Como respuesta a esto, Naim Darrechi la golpeó en la cara.

Por el mismo medio el español anunció su separación con Yeri Mua: “Sólo quiero informarles que mi relación con Yeri ha terminado, realmente se debería de haber acabado hace mucho tiempo porque los dos tenías comportamientos muy tóxicos y agresivos que le hacían mucho daño a los dos”, dijo.

Según el testimonio del creador de contenido, al darse cuenta que no podían tener una relación sana, decidieron separarse y comenzaron a distanciarse hace dos semanas; sin embargo, en este lapso de tiempo, se enteraron de que Yeri estaba esperando un hijo luego de que se hiciera dos pruebas de embarazo.

“Yeri ahora mismo tiene un hijo mío, yo supongo que era mío porque lo estuvimos buscando durante meses y al final las fechas coincidían. Realmente yo recibí la noticia y me motivé, le conté a mis amigos y a mis padres, realmente me hacía muchísima ilusión, peor al final es su cuerpo es su decisión”, contó Naim al borde de las lágrimas, “un hijo no viene a arreglar parejas”.

Naim Darrechi dejó claro que el momento de la violenta pelea está grabada en video, que él sólo se defendió y que, si la veracruzana quiere denunciarlo, que lo haga. “Nos amamos pero no podemos seguir de esta manera. Ella es la mejor niña cuando no bebe”, sentenció.