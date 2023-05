Yeri Mua anuncia su separación con Naim Darrechi; preocupa a fans tras aparecer con un golpe en el rostro

(Instagram/@naimdarrechi)

Yeri Cruz Valera, mejor conocida como Yeri Mua, reapareció en redes sociales, pero esta vez de una forma peculiar que preocupó a sus fans. La influencer y diva del maquillaje grabó un nuevo video en donde se le puede ver con una especie de golpe en el rostro que ahora se conserva como moretón. Además en el mismo audiovisual confesó que ya atraviesa por una dolorosa separación, con lo que confirma su separación con Naim Darrechi. Desde luego lo anterior hizo saltar las alarmas de sus fans, quien es ahora especulan que él pudo haberla golpeado.

Te puede interesar: The Mars Volta en CDMX: horario, boletos, probable setlist y todo sobre su regreso

Lo de su separación con Darrechi era una suerte de “secreto a voces”. Y es que hace unos días se le había captado al influencer solo en la terminal de Veracruz con todo y maletas. Los fans de la pareja de estrellas de las redes especularon sobre su separación. Un hecho que ahora la misma Yeri Mua ha confirmado.

En un video posteado recientemente la “bratz jarocha” aseguró que los rumores son ciertos. Pero lo que despertó más curiosidad entre sus espectadores fue un golpe que tiene junto a la boca. En ocasiones anteriores ya apareció con varios golpes en el cuerpo, los cuales justificó como consecuencia de sus muchos entrenamientos y clases de pole dance.

Te puede interesar: Ana María Alvarado demandó formalmente a Maxine Woodside: “El proceso inició”

A decir verdad, la también Reina de la Feria de Veracruz, constantemente aparece a escena con hematomas corporales, para los cuales siempre existe una explicación, por lo que no debería resultar extraño en esta ocasión. No obstante, en este video se negó a relatar alguna historia relacionada y además comentó que se trata de una situación que no está preparada para comentar.

La influencer dejó ver un moretón en el rostro. Imagen: @yerimua.

“No sé por qué quieren que hable de ese tema si al final de cuentas cuando yo les cuento cosas así, lo único que hacen es culparme. Es lo que no entiendo. Son situaciones en las que yo en estos momentos no me siento cómoda”, explicó a sus seguidores.

Te puede interesar: Margarita Portillo podría demandar por un busto de Andrés García en Acapulco

Yeri Mua aseguró que no quiere hacer de cada separación una polémica de todo, por lo que se negó a contar los detalles de separación. Así que aseguró que en esta ocasión se trata de algo con lo que está lidiando “solita, con mi familia, con mis papás, con la gente que me quiere, en privado, y si me lo ha guardado es porque quiero que estén así las cosas tranquilas”.

Además la influencer aseguró que parte de que busque mantener las cosas en privado es porque siempre le echan la culpa de todo. Cruz dice que pareciera que la gente solo está esperando a que ella diga algo o tenga una polémica con alguien para que entonces los demás puedan defender a esa persona en lugar de ella.

“Con muchos temas que han sucedido a mi siempre me echan la culpa, yo siempre termino siendo la culpable de todo, terminó siendo la mala”, aseveró. “Entonces yo prefiero en este caso, en este momento estar tranquila, calmada y analizar bien las cosas”.

(Captura de pantalla/Doble G)

De esta forma, con su negativa a hablar, muchos de sus seguidores creen que el golpe que Yeri Mua presenta en estos momentos pudo ser producto de un episodio de violencia de su ahora ex novio Naim Darrechi. Aunque todos se mostraron preocupados ella nunca dio el paso para poder explicar con mayor detalle.

Yeri Mau contó sobre su abuso sexual

Ya con anterioridad Yeri Mua confesó que fue abusada cuando tenía diecisiete años. Relató que se encontraba en la Ciudad de México y decidió salir de fiesta con una amiga suya. Las cosas se escaparon de su memoria, porque ella cree que alguien le puso algo a su bebida.

“Me acuerdo que empecé a tomar la bebida, no sé qué echaron a la bebida”, explicó. “Tengo memorias de lo que pasé esa noche que fue cuando estaba en el carro. Lo más difícil de esa situación hoy en día, es que no entiendo es si ellos lo planearon”.

La influencer dijo que tenía mucho miedo, estaba en estado de shock y no sabía qué hacer. La única forma en la que su agresor la dejó ir, luego de tenerla durante un rato en un automóvil, fue cuando pasó una patrulla junto a ellos.