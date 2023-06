Poncho de Nigris llamó “rompefamilias” a Apio Quijano por separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

El cantante habló sobre las acusaciones en su contra por presuntamente ser motivo de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín (Tiktok: @capitalpop)

El cantante Apio Quijano, durante su estancia en La Casa de los Famosos, recordó cuando fue señalado por presuntamente ser el culpable de la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, lo que llevó a Poncho de Nigris a llamarlo “rompefamilias” después de preguntarle si estaría interesado en romper su matrimonio como lo hizo con la famosa pareja, según el polémico influencer.

Todo surgió debido a que diversos integrantes del reality show cuestionaron al hermano de la diputada Federica Quijano sobre si había ocasionado en el pasado que hombres heterosexuales se volvieran homosexuales por su culpa.

Tras esto, fue inevitable para los concursantes referirse al caso de Erik Rubín y Andrea Legarreta, donde el intérprete de La Calle de las Sirenas fue señalado por supuestamente ser el culpable o al menos como uno de los motivos por los que el matrimonio de más de 20 años finalizara.

Esto después de que se viralizara un momento que vivió Rubín en el escenario con Apio Quijano donde protagonizaban un beso, sin embargo esto ha sido negado por parte del integrante de Timbiriche, además de negar que exista un romance entre ellos.

El cantante respondió a las acusaciones en su contra por presuntamente separar a Andrea Legarreta de Erik Rubín. (Ig: @apioquijano) (Ig: @erikrubinoficial)

Estas son las palabras de Apio Quijano: “Pero también no soy destruye familias como creen, jamás. No destruyo como lo creen... eso de aventarme a mí la separación de Erik... no, eso no va”, reveló el cantante de Kabah.

Después de sus declaraciones, Poncho de Nigris lo cuestionó sobre si estaría interesado en “romper” su matrimonio con la conductora regiomontana de televisión Marcela Mistral con quien está casado desde hace 7 años y con quien comparte tres hijos. Así lo expresó el polémico exconcursante de MasterChef Celebrity.

“Entonces Apio, ¿quieres destruir a mi familia igual que la de Erik?”, preguntó de Nigris, a lo que Apio Quijano respondió que sí existía la posibilidad de que eso ocurriera. Agregó un polémico comentario refiriéndose al apodo que le pusieron las hijas de Erik Rubín. Esto fue lo que dijo:

“Además, dicen que soy una buena madrastra”, puntualizó recordando que las hijas de Erik así llamaban de cariño al intérprete de La Vida Que Va.

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un "romántico momento" en los 90´s Pop Tour Video: TikTok/@los40veracruz

Este controversial tema se dio después de la explicación que diera Apio Quijano sobre las preguntas que recibió sobre si había “convertido” hombres a la homosexualidad, ante ello dijo que causaba interés en ellos y en algunas ocasiones tuvo breves amoríos con ellos, pero nunca conoció a ninguno que fuera heterosexual y que después de estar junto a él se volviera homosexual.

En la escena estaba Wendy Guevara, de Las Perdidas, como espectadora de la plática que sostenía el resto de concursantes del reality show, sin embargo después que Apio se autonombrara “buena madrastra” no pudo evitar reírse. Cabe destacar que la influencer es una de las favoritas del público para ganar la actual edición de La Casa de los Famosos.

Los comentarios de los seguidores del programa y de los usuarios de redes sociales ante las declaraciones del integrante de Kabah no se hicieron esperar. Los que más abundaron fueron que tras la pregunta que lanzó Poncho de Nigris, el mismo cantante admitió que sí había tenido “que ver” en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Poncho de Nigris preguntó a Apio Quijano si estaba interesado en él. (Captura de pantalla/TikTok)

“Todos pensando en Erik Rubín”, “Ya lo admitió, sí tuvo que ver con Erik Rubín, se lo preguntó Poncho y dijo que sí”, “Apio descubrió la preferencia de Erik Rubín”, “Erik te hablan, Andrea por favor no veas esto”, “Entonces confesó que sí le generó curiosidad a Erik Rubín”, “Apio apenas salió del closet antier y ahora hasta madrastra ya quiere ser”, fueron parte de los comentarios que dieron los usuarios de redes sociales, principalmente de TikTok.