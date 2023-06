Sergio Mayer comparó a Wendy Guevara con Fiona: “eres hermosa”

Sergio Mayer aseguró que Wendy de Las Perdidas es hermosa tras compararla con Fiona (Tk: @capitalpop)

Sergio Mayer, una vez más, vuelve a estar bajo los reflectores, pero no por sus comentarios sobre el caso de Héctor Parra y su sentencia por corrupción de menores, sino por lanzar un comentario que tacharon como “incorrecto” tras comparar a Wendy Guevara con Fiona; sin embargo, también la llamó “hermosa”.

Todo esto ocurrió durante la estancia de ambas celebridades en La Casa de los famosos. Los dos mantuvieron una conversación que empezó a escalar al grado de que terminó con el exdiputado comparándola con el personaje de caricatura, acto que desató quejas por parte de la integrante de Las Perdidas.

La plática inició con Wendy Guevara diciendo que cuando se veía al espejo o salía ante una cámara siempre se veía fea, ante esto Sergio Mayer dijo que ella era hermosa y que siempre lo creyera, pero tras sus declaraciones la famosa del internet aseguró que él la había comparado con Fiona.

Sergio Mayer desató una polémica por comparar a Fiona con Wendy de Las Perdidas. (Ig: @soywendyguevaraoficial) (Ig: @sergiomayerb)

“Como siempre me veo igual de cule**... no entiendo”, dijo Wendy Guevara, “No Wendy, tú eres hermosa”, respondió Sergio Mayer, “No, Sergio, tú ahorita me dijiste que no, Sergio, que Fiona, Fiona no está bonita”, contestó la integrante de Las Perdidas quien agregó “Fiona ni chic*** tiene, vale para puro chorizo ya”, declaró la estrella de las redes sociales.

Al parecer todo terminaría ahí, pero el también productor continuó diciendo lo siguiente: “A ver, a Fiona la ve este tipo hermosa, eso quiere decir que depende de los ojos con los que te vean ¿no? entonces tú eres hermosa, punto”. mencionó el ex funcionario público.

Sin importar los comentarios que se pudieran desatar en su contra, terminó la conversación mencionando unas palabras polémicas, esto fue lo que dijo: “Ah, además eres hermosa con chorizo, eso es otra cosa, traes premio, eso es más padre”, dijo Mayer Bretón.

Sergio Mayer lanzó un polémico comentario hacia Wendy de Las Perdidas. (Foto: Captura de pantalla)

Después del momento que vivieron los dos dentro de La Casa de los Famosos los seguidores, principalmente de Wendy Guevara, emitieron su opinión en las redes sociales, unos aseguraron que todo se trató de una farsa para que Sergio Mayer pudiera, dijeron, limpiar su imagen después de la controversia que se desató tras el caso de Héctor Parra.

Muchos aseguraron que el actor fue declarado culpable gracias a la influencia del exlegislador, no obstante el resto dijo que Mayer Bretón ocasionalmente era de su agrado, esto tras calificar a “La Perdida” como una persona hermosa.

Así se expresaron los usuarios de redes sociales:

“Yo les voy a pedir que no se dejen llevar porque según trató bien a Wendy”, “Me está cayendo mejor el Sergio que el Poncho”, “Sergio sólo lo hace para quedar bien con el público”, “El Mayer sólo entró a limpiar su imagen”, “Sergio todo un caballero”, “gran estrategia de Sergio para ganase al público y que olviden a Héctor Parra”, “Espero que la gente no vaya a caer en las trampas de Mayer”, fueron parte de los comentarios polarizados de los fans de La Casa de los Famosos.

Los fans de La Casa de los Famosos aseguraron que es una estrategia para "limpiar su nombre" por el caso Héctor Parra. (Instagram/@sergiomayerb)

Cabe destacar que el público considera a Wendy como la participante favorita para ganar el reality show, esto porque, aseguraron, está dentro del agrado del público, además de ser divertida y de ser una de las más ocurrentes dentro del programa de televisión.

Los seguidores de la influencer declararon que la apoyarán hasta el final para que obtenga la victoria y que quede demostrado que ella era la mejor opción para tener el primer lugar en La Casa de los Famosos.

Relacionado al tema, uno de los más criticados fue Poncho de Nigris y justamente fue por sus comentarios, que calificaron como homofóbicos, en contra de Wendy Guevara. Las últimas palabras en su contra fueron las siguientes:

“No me gusta la reata, no podría estar con una morra que le gusta la reata, no podría convivir con alguien que tuviera las manos más grandes que yo, que tiene pene, soy heterosexual”, dijo el polémico Poncho de Nigris.