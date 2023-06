Apio Quijano revela sus preferencia sexual en La Casa de los Famosos

El integrante de Kabah puso fin a las especulaciones y dio detalles de su vida personal

“La Casa de los Famosos” ha sido el epicentro de la polémica en su recién estrenada temporada, con personajes destacados como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Paul Stanley. Sin embargo, Apio Quijano, integrante de la agrupación musical Kabah, ha captado la atención del público al posicionarse como uno de los favoritos.

Te puede interesar: ¿Apio Quijano no le tiene miedo a Andrea Legarreta? El polémico comentario sobre Erik Rubín

Apio Quijano confesó abiertamente sus preferencias sexuales en el reality show, por lo que puso fin a las especulaciones al revelar detalles de su vida personal, tras ser objeto de especulaciones por parte de sus seguidores en varias ocasiones. Sobre todo cuando se le relacionó con Erik Rubín, tras ser captados dándose un beso en un concierto del espectáculo 90′S Pop Tour.

¿Cuál es la preferencia sexual de Apio?

El cantante decidió aclarar los rumores y abrir su corazón al respecto. Durante su participación en el programa, reveló detalles sobre su infancia, explicó que enfrentó dificultades en la escuela debido a su personalidad y comportamiento, los cuales consideraban demasiado femeninos.

Te puede interesar: Apio Quijano estalló contra Paty Cantú porque no le quiso dar su número de teléfono: “Me hizo el feo”

Estas experiencias se vieron influenciadas por el hecho de que la mayoría de su familia está conformada por mujeres. Aunque Apio Quijano se sinceró en el programa y compartió sus experiencias, el tema de su preferencia sexual continúa siendo motivo de debate en su vida.

El integrante de Kabah habló abiertamente y puso fin a las especulaciones y dio detalles de su vida personal (Instagram)

Algunos de sus seguidores creen que él es homosexual, especialmente después de que se besara en el escenario con Erik Rubín durante varias presentaciones de la gira de los 90′s Pop Tour, lo cual generó controversia. Sin embargo, causó sorpresa cuando María José, integrante también de Kabah, reveló que tuvo una relación sentimental con Apio durante su tiempo juntos en la agrupación, e incluso exploraron el ámbito sexual.

Te puede interesar: ¿Habla de prostitución? Apio Quijano reveló los secretos ocultos de “La Calle de las Sirenas” de Kabah

Durante una conversación íntima con Raquel Bigorra, conocida por su habilidad para sacar chismes, el hermano de Federica, compartió más detalles sobre sus preferencias. Aunque siente atracción tanto por hombres como por mujeres, por lo que se definió como bisexual, pero luego se arrepintió por etiquetarse de esa manera.

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual con hombres y mujeres. No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, me gustan mucho, me he enamorado mucho de las mujeres, me encantan las mujeres (...) es que la etiqueta no, la etiqueta es cañona”, recalcó.

Con su apertura y sinceridad, dejó en claro que no desea ser encasillado por las expectativas tradicionales sobre la orientación sexual, desafiando los estereotipos y abriendo una importante conversación sobre la diversidad y la aceptación en la industria del espectáculo.

María José, integrante también de Kabah, reveló que tuvo una relación sentimental con Apio durante su tiempo juntos en la agrupación, e incluso exploraron el ámbito sexual.

Apio le coquetea a Emilio Osorio

Apio Quijano coqueteó con Emilio Osorio descaradamente, pese a que le lleva 26 años de diferencia. Ambos se encontraban sentados en la mesa del comedor ingiriendo su desayuno, cuando el integrante de Kabah comenzó a hablar respecto a que es una persona que “puede hacer que cualquiera se fije en él”.

Además, Apio fue tajante cuando señaló: “Yo nada más porque Emilio es un bebé, sino tras Emilio”. Mientras Poncho De Nigris coincidió en que el joven era de buen físico y el cantante aprovechó para lanzar algunos piropos al hijo del productor Juan Osorio y la vedette Niurka.

“Emilio está muy pollito, pero nos puede dar mucho colágeno y si vampireamos...”, externó, por lo que De Nigris estuvo de acuerdo una vez más. Ambos coincidieron que entablar relaciones amorosas con personas más jóvenes sí tenía beneficios para la salud.

Emilio Osorio confiesa que fue acosado

Al estar encerrados en “La Casa de los Famosos”, las confidencias entre los participantes continúan, por lo que Emilio Osorio confesó que con su personaje de Aristemo llegó a ser acosado por parte de ciertas personas. “En fiestas me han agarrado los hue..., tocado las nalgas. No estoy diciendo que tú seas así, cuando hice Aristemo iba a fiestas que ya borrachos se ponían medio intensos”.

También confesó que aún mantiene una relación con Karol Sevilla, pese a que se tenía conocimiento de que habían terminado en 2022. Durante una plática con Sergio Mayer y Poncho de Nigris fue cuestionado por sus compañeros sobre su situación sentimental.

“Sí tengo novia, llevo ya un tiempo, no llevo meses. Es que... es un tema de privacidad de ella, llevo tres años. Llevo tres años, yendo y viniendo sí son tres años, por eso no digo nombre. Es actriz y cantante”, puntualizó.

<br/>

<br/>

<br/>

<br/>