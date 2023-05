Daniela Romo opinó sobre Peso Pluma y los corridos tumbados: “No le entiendo”

La cantante compartió lo que piensa sobre Peso Pluma y los exitosos corridos tumbados. (Ig: @danielaromoweb) (Ig: @pesopluma)

La cantante mexicana Daniela Romo externó su opinión sobre Peso Pluma y el éxito de los corridos tumbados que actualmente están dentro del gusto de la gente y lideran los tops mundiales de distintas plataformas de música como Spotify o YouTube superando a otros géneros como el reggaetón.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma y Dania Méndez estrenan romance pese a Jailyne Ojeda?: las pistas que lo detonarían

¿Qué dijo Daniela Romo sobre Peso Pluma y los corridos tumbados? La intérprete de Yo No Te Pido La Luna aseguró que no entiende la música de Hassan Emilio Kabande Laija y que no comprende sus letras porque no se identifica con este género musical, pero que sabe aceptar que es un éxito y que incluso ocasionó que ella “moviera el bote” al ritmo de los versos de Ella Baila Sola.

“No me hallo y no es que no mueva el bote porque a veces sí, por ejemplo, de Peso Pluma su principal hit, el ritmo de esa música es fantástico, pero no le entiendo nada, no me entra lo que dice, yo entiendo otras cosas”, declaró la cantante de De Mí Enamórate.

Daniela Romo aseguró que no entiende los corridos tumbados de Peso Pluma, pero sí bailó con éxitos como "Ella Baila Sola".

Referente a los corridos tumbados la opinión de Daniela Romo no fue distinta, ella aseguró que cada quien es libre de tener sus propios gustos y sobre todo de cantar lo que gusten, pero eso no implica que a todos debe de gustarles lo mismo. Detalló que no comprende las letras de este género musical, pero que también bailó un poco al ritmo de canciones de Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida.

Te puede interesar: Así se escucha la voz de Peso Pluma cuando canta sin autotune, ¿cambia mucho?

“No escucho bien lo que dicen, no le entiendo nada, yo entiendo otras cosas, tenemos lenguajes diferentes”, declaró la intérprete de Mentiras. La cantante agregó: “Pero todo el mundo tiene derecho a exponer lo que lleva dentro, lo que les emociona, pueden mover el bote como quieran”.

La cantante mexicana confesó que ella admira a otros cantautores del pasado porque es de otro momento y de otra época, razón por la que, consideró, no se identificó con ninguna de las canciones de Peso Pluma y del resto de los exponentes de los corridos tumbados.

Daniela Romo confesó que "movió el bote" al ritmo de los corridos tumbados. (Daniela Romo. Facebook)

“Yo soy de otro momento y de otra época, mis admiraciones son hacia cierto tipo de música, hice hace muchos años un disco que se llamó La Cita, en 1994. Donde canté temas de José Alfredo Jiménez... vaya, esa es la música que a mí me gusta”, contó Daniela Romo quien agregó, cantando, versos de las canciones Esta Tarde Vi Llover y Adoro, ambas escritas por Armando Manzanero.

¿Qué dijo Daniela Romo sobre Miguel Bosé?

La cantante de Quiero Amanecer Con Alguien contó que prefiere no hablar de los problemas legales que actualmente enfrenta Miguel Bosé contra su expareja Nacho Palau por la custodia de sus hijos; sin embargo, recientemente un juez determinó que los dos hijos biológicos de Palau no pertenecían al intérprete de Morena Mía.

Te puede interesar: Exnovia de Peso Pluma confesó tener parálisis facial

Ante esto Daniela Romo dijo que conoce a los hijos de Bosé, pero que no hablaría de ellos porque en la vida de los amigos no era bueno meterse y que si él va a contarle algo, ella escuchará, pero no va a revelarlo ante nadie.

“Así se conservan los amigos”, dijo la vocalista, asimismo contó que admira al famoso por su capacidad de salir adelante.

Daniela Romo prefirió no tocar el tema del problema legal que enfrenta Miguel Bosé. (Foto: Cuartoscuro)

Pero por qué motivo cuestionaron a la cantante sobre temas relacionados con Miguel Bosé. Esto se debe a que en la década de los años ochenta se ligó sentimentalmente a la mexicana con el intérprete de Olvídame Tú debido a que en algunas colaboraciones que tenían juntos ellos finalizaban con un beso en la boca.

No obstante, Romo aseguró que siempre fueron buenos amigos y ambos famosos negaron que existiera una relación amorosa entre ellos.