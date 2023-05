Lyn May criticó a Peso Pluma porque “se le subió la fama”

Lyn May le pidió a Peso Pluma que sea humilde y arregle sus diferencias con Eslabón Armado (Instagram@pesopluma)

Lyn May confesó que no le gustaría colaborar con Peso Pluma porque considera que es un “niño” y, además, se le subió la fama y no respeta el trabajo de Eslabón Armado ni de los periodistas.

En un encuentro con la prensa, la vedette se negó a cantar con Hassan Emilio Kabande Laija porque, aunque él catapultó su fama con Eslabón Armado, ahora ya no quiere trabajar con ellos, según Lyn.

En ese sentido, les recomendó que los respete como sus colaboradores y compositores, pues ahora que es el cantante más escuchado de Spotify se creería superior a sus colegas.

Eslabón Armado fueron los compositores de "Ella baila sola" e interpretan la canción junto a Peso Pluma (AP/John Locher)

“Ya se le subió la fama, no está respectando a los muchachos, no está respetando al compositor y eso está muy malo porque al rato lo que haces se te regresa, eh”

Ya que algunos reporteros también comentaron que el intérprete de Ella baila sola había rechazado hablar con la prensa, Lyn se molestó, pues dijo que dependía de los medios si su carrera continuará avanzando.

“Está muy mal Peso Pluma porque al rato te va a llevar la ching**a, pórtate bien con la prensa porque la prensa siempre está en las buenas y en las malas con nosotros, así es que no seas pendej*. Eres un chamaquito muy chiquito, pórtate bien, sé humilde”, agregó.

Pese a la polémica, Peso Pluma aseguró que su relación con Eslabón Armado es buena (AP)

Estos comentarios los hizo debido a que el pasado 14 de mayo el cantante se presentó en un concierto en Estados Unidos rodeado de elementos de seguridad privada y policías para que los reporteros no se le acercaran.

Además, pidió a su público que no leyeran notas amarillistas sobre él porque los medios no sabían la verdad de su vida privada.

“No hablo en entrevistas porque a mí no me gusta el chisme”, agregó el intérprete de Rosa Pastel.

Para finalizar el tema, Lyn May también mencionó que por ahora no está interesada en trabajar con Hassan o con Eslabón Armado porque todos son muy “chiquitos” para ella.

Lyn May bélica con Eslabón Armado

Lyn compartió que le guarda un gran aprecio a Eslabón Armado desde que estuvieron juntos en "Siéntese quien pueda" (Instagram/@lyn_may_)

Hace unos días se volvió viral un video de Lyn May, que ella misma compartió en sus redes, donde se le ve bailando al ritmo de Eslabón Armado. En la descripción de su publicación escribió: “Lo de hoy es ser bélica. Lyn May ‘La Loba’ y soporten!”.

La vedette se reunió ese día con Eslabón Armado debido a que ambos fueron invitados al programa Siéntese quien pueda. Durante la transmisión, el grupo cantó para que la histrionisa bailara.

La también cantante compartió otro video con Eslabón Armado, abrazándolos mientras ellos cantaban. “Lo de hoy es la música bélica y los corridos tumbados @eslabonarmadooficial yo siempre estoy rodeada jóvenes, los chavos me aman y yo a ellos!”, compartió en sus redes.

La actriz bailó al ritmo de Eslabón Armado y también con algunos de los integrantes (Instagram/@lyn_may_)

Esta no es la primera vez que la protagonista de Bellas de noche critica a algún artista por su comportamiento, pues también ha arremetido contra Karol G, Becky G y J Balvin.

Una de sus más recientes polémicas fue cuando aseguró que J Balvin era misógino por haber lanzado la canción Perra, la cual no fue del agrado de Lyn.

En respuesta al tema, la vedette lanzó una canción similar, a la cual tituló Loba y le pidió respeto al colombiano. Según dijo la actriz meses después, J Balvin se enojó con ella y se quejó.

“J Balvin se quejó conmigo, se enojó conmigo, porque recibió mal la canción. Está enojado porque le digo ‘cabrón, por qué atacas a las mujeres en la canción’ y se molestó”, reveló la bailarina en 2022.