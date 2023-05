Peso Pluma reaccionó molesto a supuesta enemistad con Eslabón Armado y Pedro Tovar: “No me gusta el chisme”

Peso Pluma se pronuncia sobre la demanda de Pedro Tovar: 'Hablamos y todo está bien (AP)

Se rumoró en días pasados que el cantante y compositor Pedro Tovar, quien es reconocido por el éxito musical Ella Baila Sola, había emprendido una demanda legal contra Peso Pluma, un joven intérprete de corridos tumbados.

Esta acción legal se debe a que Peso Pluma interpretó la canción de Tovar en el programa de televisión de Jimmy Fallon, pero no le dio crédito al autor original de la misma.

Pedro Tovar manifestó su molestia por esta situación en sus redes sociales, y afirmó que la canción fue escrita por él, lo que evidencia una falta de respeto y consideración por parte de Doble P al no hacer mención de su autoría durante su presentación en televisión.

Esto generó un distanciamiento entre ambos artistas, y causó gran controversia en las redes sociales.

La polémica detrás de 'Ella Baila Sola': ¿Quién es el verdadero autor? (Peso Pluma)

Además se rumoró que el joven intérprete cada que cantara “Ella Baila Sola” debería pagar a Eslabón Armado, el grupo musical de Pedro Tovar, como consecuencia de no darle crédito al autor original durante su presentación en Jimmy Fallon.

Pasaron algunos días sin declaraciones oficiales por parte de los artistas involucrados, lo que había generado diversas reacciones en redes sociales, pero por fin, el cantante de corridos tumbados habló al respecto.

¿Qué dijo Peso Pluma sobre la polémica con su canción?

Peso Pluma se presentó en un concierto y fue ahí donde especificó que no va a dar declaraciones más que en el escenario y no hablará con la prensa.

“No hablo en entrevistas porque a mí no me gusta el chisme, a mí donde me gusta hablar es aquí en el escenario y les voy a decir una cosa, yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón hablamos, déjense de mam*das, dejense de jod*er con sus notas amarillistas. Somos los dos mexicanos, deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo con la música. Los chismes siempre van a estar, pero crédito al que se merece y ese es Pedro Tovar que escribió la canción” dijo el cantante antes de interpretar el éxito Ella Baila Sola en California.

La versión en japonés de 'Ella Baila Sola' de Peso Pluma se hace viral (Peso Pluma)

Sobre esto, también el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que le había llegado el rumor que el artista ya no tenía los pies en la tierra, cosa que hizo enojar a Peso Pluma y le mandó decir que no era cierto, ya que le molesta que hablen mal de él, aunque como dijo, no va a dar entrevistas a la prensa.

Ella baila sola, ahora tiene su versión en japonés

El éxito de Peso Pluma sigue traspasando fronteras. Recientemente, una versión en japonés de una de sus canciones más famosas, Ella baila sola, se volvió viral en las redes sociales. El usuario de TikTok “@hiroyoshii” compartió el video, que muestra a Hiro Yoshii cantando la canción en vivo durante un concierto en Twitch, acompañado por su amigo “Pin Chon Plu Man”.

La versión en japonés de Ella baila sola está causando sensación entre los fans de Peso Pluma, quienes han elogiado el ritmo y la energía de la interpretación.

La verdad detrás del éxito de Doble P: ¿es todo producto publicitario? (Peso Pluma)

Además, esta no es la primera vez que el artista ha sido tema de conversación en las redes sociales. Desde una chica que habló sobre su color de piel hasta maestros que enseñan español a ritmo de sus canciones, Peso Pluma ha captado la atención de muchas personas.

El éxito del cantante mexicano se debe, en parte, a su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales y crear un sonido único.

Peso Pluma se ha mantenido en tendencia gracias a sus corridos tumbados y a su supuesta relación con Maya Nazor, la ex pareja de Santa Fe Klan. Además, su nuevo departamento en Guadalajara, que supuestamente tiene como vecinos a ‘Canelo’ y ‘Checho Pérez’, ha generado rumores entre sus fans.