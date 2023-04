Todo por Blackpink: las peticiones de fans para que México deje una buena impresión a las artistas

Las cantantes se presentarán en México (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por primera vez, las integrantes de Blackpink -una de las bandas de k-pop más importantes a nivel mundial- vendrán a México para presentar lo que promete ser un espectacular show el 26 y 27 de abril en el Foro Sol.

Te puede interesar: Setlist de Blackpink en México: esto es lo que sabemos

Es por ello que, un grupo de fans de la agrupación, emitió algunas peticiones para que Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé puedan tener una agradable visita a la capital del país.

A través de Instagram el fanbase identificado como BLACKPINK México Unión (blackpinkmxco) emitieron un comunicado asegurarse de que las famosas de origen coreano se lleven una buena impresión.

Blackpink es una de las bandas de K-pop más populares (Getty Images)

Cuáles son las peticiones de los fans

-No asistir a recibir a las intérpretes de Pink Venom en el aeropuerto: según lo señalado por las seguidoras de la banda, esta medida sería con motivo de respetar la privacidad de las artistas y evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la integridad de los persentes y de las mismas famosas.

Te puede interesar: Blackpink en el Foro Sol: rutas, recomendaciones y posible setlist de su concierto del 26 de abril

-No esperar a Blackpink en su hotel o acampar fuera del inmueble: en este punto se ahondó que era importante no indagar en donde sería su estancia y también no acudir al sitio, para dejarlas descansar.

-No molestarlas en la calle: dentro de este punto cabe señalar que, cuando algunos artistas dan presentaciones en el país, también se dan un tiempo para pasear por los alrededores. Por lo que las fans, de la agrupación de K-pop pidieron que se respetara “el tiempo libre” de las famosas.

Te puede interesar: Blackpink en México: dónde conseguir un Bi-Ping-Bong, el lightstick para el concierto

“Dejemos una buena imagen como país y que ellas se vayan con un deseo de volver en un futuro, por tener una visita tranquila como una de las razones principales”, colocaron.

Fans de Blackpink pidieron respeto a la privacidad de las famosas (blackpinkmxco)

Ante este escrito, las reacciones de las internauatas no tardaron en aparecer y varias de ellas estuvieron de acuerdo con seguir las recomendaciones, aunque otras señalaron que un recibimiento afectuoso también sería válido.

“Somos el primer país de América latina al que vienen y también por primera vez por eso hay que hacer que deseen volver e incluso ir a otros países”.”Por favor Blink, hay que darles una buena impresión a las pinks de México!! Hay que respetarlas y darles su espacio”, se lee en redes.

Jóvenes aseguraron que irán al aeropuerto a recibir a Blackpink

A pesar de que varias seguidoras decidieron acatar la petición del grupo de fans, otras externaron que sí tenían planeado asistir a su llegada al país.

“Creo que sería bueno recibirlas en el aeropuerto para que sienta una cálida bienvenida pero no hacer un alboroto y que tengan que salir corriendo solo respetar”, colocó una, mientras que otra agregó:

“Los que vamos ir al aeropuerto iremos de forma tranquila y pacífica respetando el espacio de las chicas, obviamente sin armar un alboroto, yo solo quiero verles la cara ya que mi boleto me tocó muy lejos en el concierto”.

Algunos objetos no estarán permitidos en el concierto (Getty)

Objetos que estarán permitidos y prohibidos en el Foro Sol

A cada vez menos tiempo de que se lleven a cabo los shows de Blackpink en el Foro Sol, Ocesa dio a conocer qué objetos estarán permitidos y cuáles no durante el evento.

Permitidos

-Lightsticks

-Banners

-Cartulinas

-Llaveros oficiales del grupo

-Banderas sin asta

-pickets

-Freebies (no dulces)

-bolsas o mochilas

-Lentes de sol

-Sombreros y gorras

blackpink vendrá a México próximamente (Ig @ocesa_kpop)

-Tapones de oído

-Toallas y tampones

Cargadores portátiles

-Binoculares sin láser

-Medicamento (forzoso presentar receta)

-Cámaras no profesionales

No permitidos

-Pilas extra para lightsticks

-selfiesticks o estabilizadores

-Cigarros, vapes, cigarros electrónicos

-Drogas

-Mascotas

-Rayos láser o cornetas

Acomodo y precios BLACKPINK en México Foto: OCESA K-pop

-Hebillas grandes

-Botellas de vidrio o latas

-Pelotas

-Bolsas grandes

-Comida y bebidas

-Armas de fuego o blancas

-Cámara de profesional o equipo de grabación

-Aerosoles

-Sombrillas

-Casas de campaña, cobijas, sillas (no habrá guardarropa)