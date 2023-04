Blackpink en el Foro Sol: rutas, recomendaciones y posible setlist de su concierto del 26 de abril

Blackpink es una de las bandas de K-pop más queridas (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Este miércoles 26 de abril se llevará a cabo el primer concierto de Blackpink en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ante esto, miles de fans de la banda de K-pop se han comenzado a preparar para acudir a uno de los eventos más esperados del año.

Tras la confirmación de que Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé vendrían a Tierra Azteca, las controversias se desataron, pues mientras algunos cibernautas pedían al fandom que no incomodara a las artistas durante su estadía en el país, otros se lamentaban por el excesivo costo de los boletos que les impedirá asistir al show.

Rutas al Foro Sol

Una de las formas más sencillas para llegar al Foro Sol es a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Aquellos que deseen arribar al recinto por esta vía podrán bajarse en las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla de la Línea 9 (café).

Para llegar al show de Blackpink habrá varias rutas (Getty)

En cuanto al metrobús, las líneas más cercanas son UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco de la Línea 2 (morada).

Para quienes lleguen en automóvil, sí habrá estacionamiento, pero deben preveer que el precio es de aproximadamente 200 pesos.

Con cuánta anticipación llegar

De acuerdo con la página de Ticketmaster el inicio del concierto está previsto para las 21:00 horas, por lo que, en caso de tener boletos en las diversas zonas de gradas, se recomendaría llegar con una o dos horas de anticipación, para poder ver la mercancía disponible o entrar con calma.

Sin embargo, para aquellos que estén en las áreas generales, una opción podría ser motinorear redes sociales para ver cómo van las filas de acceso.

Las famosas darán su primer show en México (Getty)

Cabe señalar que, al ser un evento sumamente demandado, es posible que varios fans decidan acampar para obtener un buen sitio, por lo que tal vez comience a haber una mayor afluencia desde tempranas horas de la mañana.

Kit de supervivencia

En caso de que se desee llegar temprano, los asistentes pueden llevar bloqueador, agua y alguna botana para la larga espera.

No obstante, deberán tener en cuenta que al momento de acceder los alimentos y bebidas no podrán pasar, por lo que tendrán que terminárselos antes.

Llevar ropa y zapatos cómodos, también puede ser una buena opción, ya que si se llega con horas de anticipación es posible que deban estar parados por un largo rato.

Ocesa emitió algunas recomendaciones para Blackpink (Ig @ocesa_kpop)

Portar dinero en efectivo resultará útil en caso de que al ingresar al evento se desee comprar algun tipo de alimento o mercancía.

Objetos permitidos y no permitidos

Entre los objetos permitidos se encuentran permitidos están: Lightsticks, Banners, Cartulinas, Llaveros oficiales del grupo, banderas sin asta, pickets, freebies (no dulces), bolsas o mochilas, lentes de sol, sombreros y gorras.

Tapones de oído, toallas sanitarias, tampones, cargadores portátiles, binoculares sin láser, medicamento (presentar receta) y cámaras no profesionales, son otras de las cosas con las que sí se podrá ingresar.

Por otro lado, aquellos que están prohibidos son las pilas extra para lightsticks, selfiesticks o estabilizadores, cigarros, vapes, drogas, mascotas, rayos láser, cornetas, hebillas grandes, botellas de vidrio, latas.

BLACKPINK vendrá al Foro Sol de la CDMX (Foto: Ocesa K-Pop)

Las pelotas, bolsas grandes, comida y bebidas, armas de fuego o blancas, cámaras profesionales, aerosoles y sombrillas tampoco están permitidos.

Para quienes tengan pensado acampar deberán tener en cuenta que, en esta ocasión las casas de campaña, cobijas o sillas no podrán ingresar al Foro Sol, debido a que no habrá guardarropas.

A pocas horas de que inicie el concierto, las fans de Blackpink se han propuesto ser respetuosas con las artistas y no abrumarlas en sus hoteles o en las calles de la capital del país en caso de encontrárselas por coincidencia.

Posible setlist

Aunque no hay un setlist asegurado, teniendo en cuenta la última presentación de Blackpink, la cual fue en Coachella 2023, algunas de las canciones que podrían sonarr para los conciertos de México serían:

Blackpink es una banda de k-pop muy reconocida en México (REUTERS/Brendan McDermid)

-Pink Venom

-Kill This Love

-How you like taht

-Pretty Savage

-Kick It

-You & me

-Flower

-Gone

-Money

-Boombayah

-Lovesick Girls

-Playing With Fire

-Typa Girl

-Shut Down

-Tally

-DDU-DU DDU-DU

-Forever Young