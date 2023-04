Setlist de Blackpink en México: esto es lo que sabemos

Blacpink se presentará en el Foro Sol a finales de abril (Getty)

Las integrantes de una de las bandas sur coreanas más famosas a nivel mundial, Blackpink, se estarán presentando por primera vez en tierras mexicanas el próximo miércoles 26 y jueves 27 de abril en el Foro Sol, motivo por el cual los asistentes están ansiosos por conocer el setlist que los acompañará en esas fechas especiales y esperadas por todos los fans mexicanos.

Desde hace un par de meses se dio a conocer la noticia de que la girlband conocida como Blackpink dará dos conciertos en la ciudad, por eso se reveló la posible setlist con las canciones que se podrían estar interpretando durante el show.

Se espera que dentro de sus interpretaciones se incluya una canción en solitario de cada integrante;

- Money de Lisa.

- Flower de Jisoo.

- On the Ground de Rose.

- You&Me o SOLO de Jennie.

En sus más recientes conciertos que formaron parte de su gira Born Pink: BlackPink han interpretado un total de 21 canciones, por lo tanto el setlist que se espera presenten en México es el siguiente:

Las cantantes durante su presentación en Coachella interpretaron casi un setlist completo de canciones Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

- How You Like That: canción icónica de la banda que fue lanzada en 2020 y que hasta la fecha cuenta con más de un millón 200 mil reproducciones tan solo en la plataforma de YouTube.

- Pretty Savage: tema que fue lanzado en octubre de 2020 y que al momento ha recolectado 1.2 millones de reproducciones en su Music Video (MV) oficial.

- Whistle: estrenada en 2016 y que tiene 838 millones de reproducciones.

- Don´t Know What to Do: publicada en abril de 2019, misma que cuenta con 2.1 millones de visualizaciones.

- Lovesick Girls: lanzada en octubre de 2020 con un total de 670 millones de reproducciones.

- Kill this love: publicada en abril de 2019, cuenta con 64 millones de vistas.

- Crazy Over You: lanzada únicamente en formato MP3 o audio y hasta el momento tiene 97 millones de reproducciones en YouTube.

- Playing with Fire: uno de los temas más representativos de la banda que fue estrenado en octubre de 2016 y que actualmente tiene 816 millones de visualizaciones.

- Tally: lanzada durante septiembre de 2022, cuenta con 4.3 millones de reproducciones.

- Pink Venom: una de las canciones más recientes de Blackpink y más reconocidas que fue estrenada en 2022 y que tiene 611 millones de vistas en YT.

BLACKPINK en México, Foro Sol Foto: Ocesa K-Pop

- Shut Down: estrenada durante septiembre de 2022 y que en su canal oficial de YT ha recolectado 417 millones de visualizaciones.

- Typa Girl: publicada en septiembre de 2022, posicionándose en las plataformas de streaming con 15 millones de reproducciones en YT.

- DDU-DU DDU-DU: otra de las canciones más reconocidas de la trayectoria de las cantes, misma que fue estrenada durante junio de 2018 y que tiene 2,050 millones de visitas.

- Forever Young: canción que se estrenó hace dos años (2020) y que al momento ha recolectado 17 millones de reproducciones.

- Yeah Yeah Yeah: otra canción muy popular de las artistas que se espera puedan entonar en el Foro Sol que fue lanzada en abril de 2020 y que tiene 17 millones de visualizaciones.

- Stay: uno de los temas más característico de la banda que fue estrenado en 2016 que cuenta con 340 millones de visitas.

- As If It´s Your Last: considerada como una de las canciones más icónicas de Blackpink lanzada en 2017 y con más de un millón de visualizaciones.

Esas son los temas que se espera que Blackpink entone durante las dos noches en las que estará ofreciendo conciertos en el Foro Sol, sin embargo habrá que esperar a la hora del show para conocer completamente la setlist.