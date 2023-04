Blackpink en México: dónde conseguir un Bi-Ping-Bong, el lightstick para el concierto

La Bi-Ping-Bong, lightstick de Blackpink, tiene un costo aproximado de mil 800 pesos (Instagram/@blackpinkofficial)

La noche del 26 y 27 de abril Blackpink se presentará en el Foro Sol y para algunos de los proyectos especiales que sus fans prepararon se necesita tener la lightstick del grupo, por ello hay una venta especial del Bi-Ping-Bong.

Jenni, Lisa, Rosé y Jisoo cantarán en uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México por primera vez. Como tradición en el mundo del K-Pop, las fans llevan la lightstick oficial o una fanmade para prenderla a lo largo del show y en momentos especiales.

Es por ello que el Foro Sol inició una venta especial de este artículo. Según dio a conocer Ticketmaster a través de sus redes sociales, previo a los conciertos de Blackpink, se podrá adquirir la Bi-Ping-Bong oficial.

La Bi-Ping-Bong es una de las lightstick más únicas en el mundo del K-Pop por su forma (Instagram/@blackpinkofficial)

¿Dónde comprar la lightstick oficial de Blackpink en la CDMX?

La venta de la Bi-Ping-Bong se realizará el 25, 26 y 27 en la puerta 6 del Palacio de los Deportes.

Habrá un stand de mercancía oficial del concierto del grupo, entre las cosas que se venderán habrá playeras, gorras y la lightstick oficial, el precio de los productos será:

- Lightstick mil 850 pesos

- Tote bag 500 pesos

- Sudadera - mil 200 pesos

- Gorra 500 pesos

- Playera 600 pesos

La lightstick tiene el mismo precio que en el Palacio de los Deportes, pero hay poca disponibilidad (Twitter/@ticketmaster_Me)

Asimismo, Ticketmaster anunció que a través de su página de mercancía oficial de conciertos y artistas, Ticketmaster Shop, estará a la venta la lightstick, aunque tendrá disponibilidad limitada.

Si el Bi-Ping-Bong es adquirida a través del sitio de Ticketmaster, podrá ser recogida en el Palacio de los Deportes a partir de este martes, así como en los días de los conciertos.

¿Cómo se usa la Bi-Ping-Bong, lightstick de Blackpink?

Para poder usar la lightstick, será necesario descargar la aplicación oficial, la cual se encuentra en la App Store para los dispositivos iOS y en la Play Store de Android, su nombre es Blackpink Light Stick y es de YG Plus.

La Bi-Ping-Bong puede ser usada sin la aplicación, la app sólo sirve para cambiar los colores (YG Select)

Antes de intentar prenderla, será necesario colocarle baterías (AAA). Una vez encendida, tendrá que ser vinculada al bluetooth del celular, presionando dos veces su botón, hasta que la luz encienda en azul. Después de esto, podrá se podrán cambiar los colores de la Bi-Ping-Bong desde la app.

¿Cuáles son los proyectos para los conciertos de Blackpink en el Foro Sol?

La fanbase oficial de Blackpink en México anunció que existen cuatro proyectos organizados por los Blinks mexicanos para el 26 y 27 de abril que se harán a lo largo de los conciertos.

El primero será Light Up the Sky, el cual consistirá en que todo el público encienda el flash de su celular durante la canción Playing with fire! y colocar un celofán en la luz para formar entre todos la bandera de México.

Los proyectos fueron organizados por fanbases mexicanas, en su mayoría de Blackpink México (Twitter @blackpinkmx)

Quienes estén del lado derecho del escenario en las gradas tendrán que poner celofán verde, las del centro color blanco y las del lado izquierdo, rojo. Quienes estén en General A y B solamente tendrán que encender su lightstick.

El segundo proyecto será Show our love, que consistirá en cantar una porra cuando las cantantes se presenten de forma individual.

En cuanto a los Solo Projects, cuando cada integrante haga su presentación en solo, los fans que quieran participar, tendrán que poner el fondo de pantalla del color asignado, o colocar un celofán de ese color. Para Jennie el color es azul, para Rosé será blanco, para Lisa será amarillo y para Jisoo será rojo.

Finalmente, el proyecto Let’s Raise our Love será para en el momento en que se haga la toma de la fotografía de los conciertos, éste consiste en que el público tendrá que levantar el banner conmemorativo y, además, cantar Cielito Lindo.