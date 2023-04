Gaby Platas defendió al Dalai Lama por mostrar su lengua a un menor de edad

Gaby Platas causó una controversia en redes sociales después de defender al Dalái Lama. (Ig: @gabyplatas y @dalailama)

La actriz y conductora Gaby Platas causó una controversia en redes sociales después de que compartiera una publicación en su Twitter para que sus seguidores firmaran una petición que solicita que termine la “difamación” en contra del líder espiritual Dalai Lama luego de la polémica que desató tras besar a un menor de edad en una ceremonia budista tibetana y por la presunta broma de la lengua.

La presentadora sólo acompañó la publicación con las palabras “Si deseas, puedes unirte y firmar la petición aquí...” para después insertar el link que te lleva a la página de la solicitud que surgió en la plataforma change.org.

Cabe destacar que Gaby Platas, tras este tuit, comenzó a defender al Dalai Lama pidiendo que se terminen los ataques en su contra los cuáles están injustificados. Argumentó, mediante dos imágenes que todo depende del contexto en el que se realicen las acciones para entenderlas y no juzgarlas.

Gaby Platas compartió la petición donde piden que se detengan los ataques contra el monje tibetano (captura Tw: @gabyplatas)

De acuerdo con los videos que también compartió la conductora de Me Caigo de Risa se asegura que en la cultura tibetana sacar la lengua como lo hizo el Dalai Lama es una muestra de respeto, amistad e incluso de admiración. Porque, de acuerdo con esta creencia, es una forma de mostrar sinceridad y amor porque es un reflejo de la mente y del alma.

Además compartió una entrevista donde supuestamente aparecen la mamá del niño y el mismo menor de edad que fue besado por el monje tibetano. En este video el infante dice que fue muy agradable conocer a su “santidad” y que le transmitió energía positiva durante el momento que compartió con él.

De acuerdo con el video la mamá del menor de edad dijo estar de acuerdo con lo que ocurrió porque es una manera de recibir bendiciones por parte de “su santidad”, nombre que dio en varias ocasiones al Dalai Lama.

Dalái Lama fue acusado de pedófilo por besar a un menor de edad (Archivo)

Ante la polémica publicación que subió Gaby Platas los internautas dividieron sus opiniones, algunos aseguraron que sí habían firmado la petición en favor del líder religioso asiático. Ante estas respuestas únicamente la presentadora de televisión agradeció por apoyarla.

Sin embargo otros más, en su mayoría, criticaron el apoyo de Platas hacia el Dalai Lama y su controversial besó que protagonizó con un niño.

“Difamar??? Si es un pedófilo”, “Yo no apoyo a pedófilos”, “No lo creo inocente, cuál sería el argumento para defenderlo?” “A ver, si fuera información manipulada este señor no hubiera hecho esa aclaración tan mala diciendo que era una broma, ay, por favor, cero apoyo”, “Síguelo si así lo quieres, pero no es un dios, para que tengas que estarlo defendiendo, ya lo aclaraste, ni la sra. Chapoy le dio tanta importancia”, son parte de los comentarios que Platas recibió.

Como respuesta a varios de ellos, la conductora dijo que deben informarse para dejar de “atacar” al Dalai Lama tras el suceso, además pidió que si alguno tenía dudas sobre su argumento para defender a este líder budista tibetano le escribiera para compartirle material que los haría cambiar de opinión.

De acuerdo con la petición se está difamando al lider espiritual. (Luca Galuzzi)

La petición que publicaron en la plataforma change.org dice que mucha gente presuntamente difamó al líder espiritual del Tibet tras la publicación de un video donde aparece besando a un menor de edad, sin embargo en el texto argumentan que este es un material audiovisual editado con el fin de afectar la imagen del Dalai Lama quien, de acuerdo con los autores de la petición, siempre buscó la paz mundial y la defensa de los derechos humanos.

Los ataques en contra del monje tibetano son, dijeron, una injusticia contra la comunidad budista y todos los seguidores de este personaje. Hasta el momento de esta publicación poco más de 300 personas firmaron el documento digital.