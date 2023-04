Christian Martinoli volvió a explotar contra Memo Ochoa y sus fans

Martinoli analizó las virtudes y errores de Memo Ochoa como portero (REUTERS/Daniele Mascolo)

A pesar del buen momento que ha vivido Guillermo Ochoa en la Serie A con el Salernitana, Christian Martinoli se ha empeñado en analizar las virtudes y defectos del canterano del América, pues aunque ha tenido actuaciones destacadas a lo largo de su carrera, también ha generado bochornosas actuaciones.

Fue por ello que Martinoli invitó a sus fans a realizar una autocrítica del fanatismo que hay en torno al cancerbero de la selección mexicana, pues así como sabe reaccionar en situaciones de gol, también comete errores. Durante el programa de Los Protagonistas de TV Azteca, el analista deportivo consideró que la virtud de Ochoa son sus reflejos.

Pero, expuso que los goles en su contra han sido “complicidad” por su estilo de juego; el narrador deportivo consideró que Memo Ochoa no sale a achicar jugadas, por lo que cuando se equivoca caen las anotaciones. Sin embargo, aceptó que hasta este momento es uno de los mejores porteros mexicanos.

Martinoli arremetió contra Memo Ochoa (Instagram/ @cmartinolimx)

“Las atajadas y los goles que él recibe, y las atajadas que él hace, son meramente complicidad de su forma de jugar. Si él no sale mucho o no le gusta salir, la mitad de los goles que le meten es porque no salió como las atajadas que hace, porque no salió, digamos, tiene muy buenos reflejos”, argumentó.

Analizó que a lo largo de su carrera deportiva, la gran mayoría de sus actuaciones aplaudidas por la afición se han debido a sus más no ha su técnica como portero, por ello es uno de los jugadores más destacados en la actualidad en esa posición. “Su gran virtud es que ha tenido reflejos toda la vida y los sigue manteniendo, es un gran portero debajo de los tres postes”, agregó.

Pero Martinoli fue claro, llamó “pacomemistas” a todos los fans que respaldan a Ochoa sin importar sus errores o defectos como portero. Así que insistió en que no hay autocrítica sobre el trabajo deportivo del canterano del América, es por ello que la opinión es dividida entre el público.

Martinoli insistió que no hay mucha autocrítica ente los fans de Ochoa (REUTERS/Alberto Lingria)

“Esta claro que los ‘pacomemistas’, que son millones, cuando él ataja así alaban todo, cuando llega a recibir alguna goleada toda la defensa es la cómplice, no hay mucha autocrítica por parte del ‘pacomemismo’. Tampoco lo estamos esperando; los que no somos ‘pacomemistas’ podemos reconocer cuando juega bien —como en el mundial— cuando juega mal se dice, pero decirlo es campal”, expuso.

Además agregó: “Cuando tiene que utilizar otro tipo de cualidades que merecería tener un guardameta pues eso le cuesta, de lo otro siempre ha sido su característica, no me extraña que ataje ese tipo de pelotas. Tiene siete mil atajadas y tiene mil goles en contra, le alcanza y no le alcanza”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Christian Martinoli habla sobre Ochoa, antes de que empezara la Copa Mundial de Qatar 2022, en charla con Enrique Garay contó que el ex portero del América se puso “cómodo”.

Expuso que Ochoa fue el portero “más goleado” de Francia, pero a pesar de ello reconoció su actuación en el Mundial de Brasil 2014.

“Siempre era el portero más goleado de la liga de Francia, incluso en la de España cuando anduvo en el Málaga, en el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas, tuvo un mundial impresionante en Brasil”, recordó.

Por ello, Martinoli aseguró que hasta los peores clubes de Europa analizaron la táctica de juego del cancerbero americanista y se convencieron de que no era una opción viable pese a que estuvo cerca de tres años en Europa. “Lo que vieron fueron sus deficiencias en dónde no puede competir, no en donde sí es bueno ¿cuántos puntos tiene que completar un portero? ¿ocho?, bueno, hay cuatro que no tiene”, aseguró.