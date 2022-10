“Se puso cómodo”: Martinoli criticó a Guillermo Ochoa por sus deficiencias en la portería

Para Martinoli, Memo Ochoa tiene deficiencias en la portería (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

En la actualidad uno de los porteros más destacados en el fútbol mexicano es Guillermo Ochoa. Memo, como también es conocido, se ganó la confianza de Gerardo Tata Martino y apunta para su quinto mundial en Qatar 2022; sin embargo, pese a la jerarquía y experiencia que tiene en la Selección Mexicana, no sería un portero completo desde la perspectiva de Christian Martinoli.

El analista de TV Azteca se encargó de exponer cuáles son las deficiencias de Memo Ochoa pues, a pesar de que ya se consolidó como una figura en América y entre el público mexicano, para Martinoli tiene detalles que no ha mejorado y que lo orillan a cometer errores al momento de defender la portería.

Durante una charla para el canal de YouTube de Enrique Garay, el narrador deportivo consideró que el arquero titular del Tri no es tan excepcional como se le ha catalogado ya que hizo un breve análisis de toda su trayectoria e ironizó su importancia en el fútbol mexicano.

Martinoli aseguró que Ochoa tiene deficiencias como portero de la Selección Mexicana (Foto: Gary A. Vasquez/ USA TODAY Sports)

Recordó el debut de Ochoa en el fútbol europeo con el AC Ajaccio de Francia y cómo fue su paso por la liga francesa.

“Paco Memo generó como un portero de equipo chico lo que pasa, por ejemplo, cuando México juega contra Martinica, ¿quién es el mejor portero de Martinica? ¡el portero!, porque le llegan 10 veces, ataja siete y le meten tres, entonces el partido termina 3 - 0, pero no ma**s el portero, un p*nche dios, en el Ajaccio pasó lo mismo”, apuntó.

Y es que desde el análisis de Martinoli, Ochoa fue el portero “más goleado” de Francia, pero a pesar de ello reconoció su actuación en el Mundial de Brasil 2014.

“Siempre era el portero más goleado de la liga de Francia, incluso en la de España cuando anduvo en el Málaga, en el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas, tuvo un mundial impresionante en Brasil”, recordó.

Christian también recordó cuando entre la prensa mexicana se hablaba que Guillermo Ochoa estaba para clubes como Liverpool FC o Milan, hecho que nunca ocurrió pues el canterano americanista se formó con deficiencias que fueron expuestas en el fútbol europeo.

Por ello, Martinoli aseguró que hasta los peores clubes de Europa analizaron la táctica de juego del cancerbero americanista y se convencieron de que no era una opción viable pese a que estuvo cerca de tres años en Europa. “Lo que vieron fueron sus deficiencias en dónde no puede competir, no en donde sí es bueno ¿cuántos puntos tiene que completar un portero? ¿ocho?, bueno, hay cuatro que no tiene”, aseguró.

Además, el periodista deportivo agregó que no solo él notó aquellas imperfecciones pues en su momento Rafa Puente también las comentó.

Martinoli aseguró que Memo Ochoa no recorre la portería en disparos de más de 30 metros (Foto: Instagram/ @yosoy8a)

“Tiene deficiencias desde que empezó en el América, te lo decía Rafa Puente, portero consagrado, no recorre la portería en disparos de más de 30 metros”, apuntó el narrador deportivo. Bajo esa misma línea enumeró otro de los errores comunes que realiza Memo Ochoa cuando está bajo los tres postes.

“No tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre dos pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor”

El analista deportivo no se detuvo a elogiar los partidos sobresalientes que ha tenido con América o con el combinado nacional pues fue contundente en asegurar que Ochoa “se puso cómodo” en su posición pese a los defectos que viene arrastrando tiempo atrás.

“Empezó a condicionarse y se puso cómodo con sus ciertos vicios técnicos que no trató de mejorar porque abajo de los tres postes es una figura; el güey tiene mucha reacción, va, viene, ataja un chingo de pelotas pero en condiciones básicas...”, finalizó.

Ochoa es uno de los jugadores seguros que estarán en la alineación del Tata Martino para Qatar 2022.

