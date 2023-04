Quiénes fueron los grandes amores de Andrés García

El actor Andrés García dijo que dejó de contar con cuántas mujeres tuvo un amorío cuando tenía 26 años, en ese momento llegó a contar 800 mujeres (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Andrés García era considerado como un símbolo sexual desde el inicio de su carrera actoral cuando debutó en Chanoc en 1967, lo que le valió para ser considerado uno de los galanes dentro del cine mexicano, sin dejar a un lado su talento que lo colocó como una de las estrellas del momento. Los romances que marcaron la vida de Andrés García lo llevaron a ganarse el título de “mujeriego”, sobrenombre que de acuerdo con él se disputó con el cantante Julio Iglesias.

El protagonista de Pedro Navaja dijo que a pesar de ser una figura mediática no reveló todos los romances que tuvo durante su vida. Sin embargo el actor detalló que desde los 15 años empezó a contar con cuántas mujeres había tenido relaciones sexuales y cuando tenía 25 años de edad esta lista ascendía a las 800 mujeres y en ese momento dejó de contar.

“De ahí a los 80 que voy a cumplir ya pronto, imagínense cuántas, no quiero ni saberlo, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer. Es una maravilla hacer el amor, se los recomiendo”, dijo en aquel entonces el actor de El día del Compadre.

La larga lista de famosas que tuvieron una historia romántica con él inicia con Irma Serrano “La Tigresa”. Andrés García reveló que su relación con la “vedette” se basó en “dormir mientras comía palomitas”. Fue durante la década de los 70 cuando ella se fue a vivir con él en Acapulco, sin embargó contó que a pesar de que ella le pedía tener relaciones sexuales, él se entretenía más riéndose con ella. Recordemos que “La tigresa” falleció el pasado 1 de marzo de 2023.

Irma Serrano fue una de las primeras famosas que tuvo un romance con Andrés García (Instagram/ @irmaserrano.oficial)

Durante una entrevista Andrés García confesó su amorío con la actriz Carmen Campuzano a quien la catalogó como “uno de los grandes amores de su vida”, tras esta revelación el protagonista dijo que fue un flechazo a primera vista y ambos se consideraron personas “muy importantes” en sus vidas, en su momento la también modelo dijo que esta relación finalizó porque él era muy mujeriego y constantemente había infidelidades por su parte, además lo señaló como el responsable de consumir aún más drogas, esto tras su ruptura.

Andrés García y Carmen Campuzano vivieron un intenso noviazgo a finales de 1990, él la consideró como uno de sus "grandes amores" (Instagram @andresgarciatvoficial, @carmencampuzanooficial)

Continuando con la lista está Anel Noreña, viuda del cantante José José. La misma famosa fue quien contó que tuvo una “fugaz relación” con Andrés García, sin embargo no prosperó porque fue “una brisa de juventud”, sin embargo no había amor de ningún tipo. También tenemos a la actriz Isela Vega, quien falleció el pasado 9 de marzo de 2021, también se encuentra en esta lista de amores del protagonista de El 7 vidas. Fue tras el fallecimiento de Vega que el actor habló sobre su romance, pero enfatizó en que quedaron como amigas para toda la vida.

Anel Noroña, exesposa de José José, reveló que tuvo un romance con Andrés García cuando era muy jóvenes (Archivo)

No todos fueron romances fugaces en la vida del actor, también tenemos las relaciones que llevaron a Andrés García al altar. Empezamos por Sandra Vale, quien fuera su primera esposa y madre de dos de los hijos del actor. Cabe destacar que se casó con ella tan sólo siete días después de conocerla en el puerto de Acapulco. Tras la separación de la pareja, el protagonista de Tintorera inició una relación con Fernanda Ampudia con quien también contrajo matrimonio con él, pero en 1974 y tuvo a su tercera hija, la actriz Andrea García, lastimosamente ellos no tuvieron ningún acercamiento durante mucho tiempo, así lo dio a conocer Andrés García.

Andrés García se casó en cuatro ocasiones durante toda su vida (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En 1984, después de que el galán de telenovelas mexicanas se separara de Ampudia, el actor nacido en República Dominicana, volvió a contraer nupcias, ahora con Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, en 1986, sin embargo vivían separados porque , de acuerdo con Infante, él no tenía la capacidad monetaria de llevar una vida ostentosa como la que ella tenía. Finalmente la relación terminó en problemas cuando ella dijo que la maltrataba físicamente.

La actriz Sonia Infante fue la tercer esposa de Andrés García (Foto: TV Azteca)

Por último tenemos a su actual esposa Margarita Portillo, sería en 2013 cuando el actor llegaría por última vez al altar de la mano de la mujer que sólo la muerte los pudo separar. La pareja estuvo a punto de divorciarse, pero finalmente pudieron sortearlos y tras 10 años de casados, el actor Andrés García perdió la vida a los 81 años.

Margarita Portillo fue la última esposa de Andrés García quien estuvo con él hasta este martes cuando murió el actor (Foto: Instagram)

Ellas son las famosas que confirmaron tener un amorío con Andrés García, pero también hay otras figuras públicas con las que se rumoreó un romance con el actor, entre ellas destaca Laura León, de quien se especuló que salió con él tras su participación en Mujeres Engañados, esta información no fue desmentida ni confirmada por ninguno de los dos.

Existieron rumores acerca de que Maribel Guardia tuvo un romance con Andrés García cuando el actor estaba casado con Sonia Infante (Ig: maribelguardia / andresgarciatvoficial)

También existieron rumores de un posible noviazgo fugaz con la actriz Maribel Guardia, declaraciones que ella catalogó como falsas porque en ese momento el actor se encontraba de luna de miel con su esposa Sonia Infante. Para finalizar con los rumores y a pesar de que la actriz Anahí dijo que para ella Andrés García era como su papá, no bastó para evitar que surgieran ideas de un romance entre ellos, a pesar de llevarse 43 años de diferencia, sin embargo esta información fue desmentida en distintas ocasiones.

A pesar de que Anahí considera a Andrés García como una figura paterna surgieron rumores sobre un romance entre ellos. (Fotos: Televisa/ Instagram/@anahi)

Andrés García murió este martes 4 de abril a los 81 años de edad en Acapulco, información que confirmó Anahí, entrañable amiga del actor quien constantemente agradecía por el apoyo que la cantante le brindó sobre atenciones médicas y por “demostrarle constantemente” su cariño. Sin embargo en ocasiones es mejor recordar los hechos que hizo en vida que estar enfatizando en las causas de muerte del famoso o en sus últimos momentos por lo que aquí recordaremos los amores del actor Andrés García.