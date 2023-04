Erika Monclova acusó a Edwin Luna de ver a su hijo por beneficio

Erika Monclova no se quedó callada y la polémica continúa

Luego de que Edwin Luna y Erika Monclova, su ex, se metieran al ojo del huracán por cuestiones relacionadas al hijo de los dos, ella no dejó morir la polémica y volvió a contestar luego de la defensa que el cantante de Supiste hacerme mal colgó en sus redes sociales.

Te puede interesar: Edwin Luna respondió a las acusaciones de exesposa sobre su rol como padre

Erika subió algunos nuevos videos en su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido, e hizo énfasis en que Edwin Luna sólo se acerca a su pequeño hijo por conveniencia personal. Así mismo, contó que parte de su familia no estaba muy tranquila con lo que había sucedido recientemente, cuando Edwin no la había dejado subir al escenario con su hijo.

“Mis tías en Chihuahua muy preocupadas preguntándome qué pasó, que si todo está bien; todo está bien, no pasa nada. Aquí en mi casa, pues no es una mansión pero no me falta nada, gracias a Dios. Pues aquí estoy pregunten, o si no tendré que hacer un en vivo”, dijo en su video.

Te puede interesar: Así reaccionó Ferka al nuevo romance de su ex Christian Estrada con Alicia Machado

Después, soltó la bomba: ”Yo sé que no soy la artista, soy simplemente la mamá de Miguelito, y que ya estoy harta de que se acerquen al niño nada más por eso, ¿verdad? Para obtener un beneficio y creer que todo está bien, y no es así. Y sí, sí trabajo, en este país llegué trabajando en la labor, que todos saben que la labor es muy dura”.

Erika Monclova contestó a Edwin Luna con nuevos videos de Instagram (foto:instagram/@monclovaery/edwinlunat)

Posterior a ello, la exesposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey mostró en el video su colección de automóviles y dijo ser una mujer independiente que no necesitaba de nadie para salir adelante. “Mi casa, no le pido nada a nadie. Ustedes verán: mi motito, otra motito, la otra motito, mis carritos. No necesito de nadie, yo me sé mantener sola”, sentenció.

Te puede interesar: Salvador Pineda siente que su fin está cerca y reveló si dejará herencia

En su momento, Monclova acusó a través de su cuenta de Instagram a Edwin Luna de no haberle dado acceso a ella al escenario luego de que el intérprete invitara a su hijo a un concierto en McAllen, Texas, en Estados Unidos.

En el video que colgó en sus redes sociales, se ve a Erika Monclova viendo el concierto de lejos, no muy contenta. Al video agregó un largo texto que evidenciaba lo molesta que estaba con su expareja por la actitud que él había tomado.

“Así fue la horrible noche de ayer. No me interesas, sólo eres el papá del niños. Así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera escribo. Pura falsedad, manipulación, mentira, interés”, escribió en sus redes sociales.

Después de que el músico no dejara subir a su exesposa al escenario para acompañar a su hijo, Erika Monclova mandó un mensaje a Edwin Luna en Instagram. Foto: Instagram/monclovaery

“El niño buscándome después de cantar, y tener que estar con gente que ni conoce”, añadió Erika, haciendo referencia a que no pudo estar a lado de su hijo, “su mamá siempre está ahí con él, y en un momento tan importante para él (...) Pero cada quien da lo que tienen en su corazón. A la gente no se le puede engañar. Todo un narcisista”, sentenció.

Edwin Luna mostró pruebas de que es la madre de su hijo Miguel Alexander la que no le permite verlo. Foto: Instagram/ edwinlunat

Finalmente, cerró su extendido mensaje dándose ánimos a ella misma: “Ánimo Erika Monclova que como quiera de ti se vive. Ah, y otra cosa, el viaje que le invitaste no es problema, sobra a quien lleves, porque ahora todos se acercan. Recuerdo cuando no tenias nada, ahí estuve yo. No creo que pierdas el tiquete. Bendiciones”.

Antes de volverse famoso con la banda La Trakalosa de Monterrey, el artista estuvo casado con Erika Monclova. Su relación fue bastante corta, pero lo suficientemente fuerte como para traer al mundo a un bebé. Miguel Alexander es el primer hijo de Edwin Luna, el primero de varios.