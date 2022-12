Alma Cero recordó cómo fue su separación de Edwin Luna: “Psicópata”

Alma Cero habló de su matrimonio con Edwin Luna que solamente duró dos meses y medio a causa de la manipulación que él tenía sobre ella (Instagram/@edwinlunat @ivaanochoaa//Captura de pantalla/YouTube)

Entre lágrimas, Alma Cero recordó cómo fue su caótico matrimonio con Edwin Luna y el miedo que sintió durante su separación, pues el cantante la amenazó haciendo amago de que atentaría contra su vida si es que no terminaban su relación.

Edwin Luna y Alma Cero se casaron en abril de 2017 y tan solo a los dos meses anunciaron que se divorciarían y, en ese entonces, poco se supo de lo que provocó esta decisión; no obstante, a través del tiempo, la actriz ha revelado que él habría sido quien quiso separarse y ella aceptó por el miedo que sintió.

Según relató Alma por primera vez, en entrevista con Matilde Obregón, la decisión de Edwin fue drástica, de un momento a otro, y le demostró lo determinado que se sentía que cuando ella le preguntó por qué quería el divorcio, él se apuntó a la cabeza con un arma de fuego.

La actriz recordó que ese momento fue en el que ella decidió regresar a México, pues además se le presentó la oportunidad de volver a trabajar en el país (Captura de pantalla/YouTube)

“Yo no entendía nada, teníamos una salita de cine abajo, y yo no entendía nada, estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio, no entendía”.

“Y como yo le dije: ‘No entiendo nada, no entiendo nada’, me desesperé y me salí de mí, hace esto en el asiento [metió la mano debajo] del cine que teníamos, saca una pistola y se la pone así [apuntando a la cabeza] y me dice: ‘¡Ya!’, y yo dije: ‘Me voy’”

Cero recordó que en ese momento ella le agradeció a su entonces esposo por su relación y le avisó que iría por sus cosas, inclusive le pidió ayuda para llevar lo que tenía en su casa a México, pues entonces vivían en Guatemala.

Edwin Luna no ha hablado sobre este momento en su vida, solamente ha lamentado la pérdida del hijo que tendrían (Instagram/@edwinlunat)

“La manipulación así, al extremo. Esta es la primera vez que digo esto, pero ya me cansé, Matilde (...) Cuando yo vi eso dije: ‘En la madre’”

La protagonista de María de todos los ángeles confesó que no sabe si es que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey hubiera sido capaz de jalar el gatillo, pero en ese momento pensó en la integridad de ambos y por ello es que decidió abandonar su casa. “No me iba a arriesgar ni lo iba a arriesgar a él”, dijo.

Alma Cero también comentó que cuando recurrió a apoyo de expertos, su psicóloga le dijo que Edwin más que ser narcisista, “es un psicópata”.

La también productora recordó que otro de los momentos más difíciles de su relación fue cuando el bebé que tuvieron murió en su vientre, pues para ambos fue un golpe muy fuerte.

Según recordó Alma, en ese entonces ella no le quería decir a Luna sobre su pérdida, pues “siempre he guardado mucho miedo”. Finalmente, cuando le dio la noticia al cantante, él se habría sentido triste, pero no la vio hasta dos semanas después.

“Yo digo, a ver, como hombre, y no es reproche, pero yo sí, como hombre, si acabo de perder a mi bebé en el vientre de mi esposa, con permiso. O sea...”

A la actriz tuvieron que hacerle un legrado y la única persona que estuvo acompañándola fue su hijo Bruno.

La actriz también dejó claro que, según ella, su exesposo sí le fue infiel con Kimberly Flores, con quien actualmente está casado y tuvieron una hija, Gianna, pero ella no hablaría mal de ellos como pareja.

