“No confiaban en mí y ahora sí quieren un porcentaje”: Edwin Luna reveló cómo se convirtió en dueño de La Trakalosa

En una entrevista con el youtuber Gusgri, Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa y esposo de la modelo Kimberly Flores, contó cómo fue el proceso mediante el cual se convirtió en dueño del grupo. “Muchos dicen que yo me la robé, pero no es que yo me la haya robado”, aclaró el cantante.

El vocalista regiomontano explicó que todo inició cuando unos compañeros lo invitaron a cantar en una banda para audicionar en distintos bares. A él, en un principio, no le interesaba cantar, pero luego de varios intentos, decidió aceptar la propuesta.

“Total, fuimos a hacer audiciones. Me gustó, me llamó la atención y nos quedamos trabajando en bares como Banda Escandalosa”. Edwin Luna contó durante la entrevista que el nombre de la agrupación no estaba definido, por lo que cambiaba en cada presentación hasta que se quedaron con el de Escandalosa.

Cuando el cantante decidió dar el siguiente paso, cansado de sólo presentarse en bares, le propuso a la agrupación grabar un disco. “Éramos en ese entonces 12 o 13 músicos. La mitad decían que no, la mitad decían que sí, la mitad decía que para qué si estábamos bien trabajando en bares, pero yo ya estaba desesperado”, expuso.

Fue en ese entonces que Luna le planteó un acuerdo con la banda: “Denme un año para conseguir compañía disquera y de representación. Si la consigo, la banda va a pasar a ser mía. Si no la consigo, pues seguimos trabajando igual, o buscan otro cantante, o vemos qué pasa”, le planteó a sus compañeros.

Un mes antes de que se cumpliera el plazo establecido, el cantante regio firmó un contrato con la compañía Remex Music, que es con la cual trabaja actualmente. Al contárselo a sus compañeros, todos aceptaron que se respetaría el acuerdo hecho previamente. Posteriormente, el entonces director de la compañía Domingo Chávez, quien anunció su retiro de la industria discográfica regional en 2021, le recomendó a Edwin Luna que registrara el nombre de la Banda Escandalosa como una marca.

Sin embargo, al momento de realizar el trámite, el nombre de “Escandalosa”, que había sido propuesto por todos los integrantes de la agrupación, no estaba disponible. “Trakalosa fue más idea mía”, comentó Edwin Luna en la entrevista.

“Mi abuela en paz descanse, cuando yo estaba pequeño me decía ‘Eh, bájale a tu trakaleo’, que era mucho ruido”. Fue entonces que el vocalista tomó la decisión de utilizar el nombre “Trakalosa”.

Respecto al crecimiento que alcanzó la banda, el cantante comentó que a La Trakalosa le empezó a ir bien y, después de 5 años de trayectoria, sus compañeros comenzaron a pedirle que repartiera un porcentaje de la empresa a cada uno. Ante dicha situación, el vocalista respondió “Pues no. ¿Te acuerdas del primer año que les dije que si yo me fletaba todo iba a ser de esta manera? (...) Nadie se sumó conmigo a tocar puertas. En ese entonces no confiaban en mí y ahora sí, ahora quieren porcentajes”.

