De esposos a enemigos: el conflicto de Roberto Gil Zuarth y Carla Humphrey por el INE

Carla Humphrey y Roberto Gil Zuarth (Twitter/@cunadegrillos)

Carla Humphrey, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) que aspira —con dificultad— a presidir dicho órgano, estuvo casada hace algunos años con un ex senador panista, quien incluso llegó a ser secretario particular de Felipe Calderón cuando éste fue presidente de México. Se trata de Roberto Gil Zuarth.

Carla —quien desde hace más de dos décadas ha consolidado su carrera dentro de organismos electorales— se casó en 2008 con Roberto, un abogado quien lleva toda su vida militando en Acción Nacional (PAN). No obstante, pese a que dicho matrimonio terminó en 2013, los remanentes de su relación actualmente causan estragos en las aspiraciones de Humphrey. Así lo acusa ella.

Y es que, en el marco de la renovación de la presidencia del INE con el término del mandato de Lorenzo Córdova, el Comité Técnico de Evaluación elegido por la Cámara de Diputados consideró que sería inconstitucional que Carla sea la próxima titular del órgano electoral, pues actualmente ya es consejera.

Carla Humphrey aspira a ser la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (Central INE)

Sin embargo, la ex integrante del Instituto Electoral del Distrito Federal impugnó la decisión, por lo que ahora el asunto está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No obstante, Humphrey Jordan advirtió un conflicto de intereses que implica a su ex esposo y al magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón.

Pese a que Roberto Gil en la actualidad no ocupa algún cargo público desde que concluyó su senaduría en 2018, su ex esposa advirtió que el político ejerce su influencia para afectarla.

“El 7 de junio de 2008 contraje matrimonio con Roberto Gil Zuarth, relación que culminó en noviembre de 2013, situación que generó en él enemistad manifestada hacia mí, lo cual lo ha llevado a intervenir en mi contra en por lo menos tres ocasiones”, manifestó Carla en una ampliación a su recurso de impugnación.

En 2008, Carla y Roberto se casaron, para divorciarse cinco años después (Senado)

De acuerdo con ella, su ex cónyuge ha interferido en procesos de designación de autoridades electorales con el fin de afectarla; en dos ocasiones fueron en la conformación del Consejo General del INE y en una de ellas para la integración de la Sala Superior del TEPJF, cuando lo integró de 2014 a 2016.

Humphrey acusó que Gil Zuarth recurre a “las relaciones e influencia resultado de los cargos públicos que ha ocupado” para perjudicarla. Además, expuso que en 2020 intentó impedir que llegara al Consejo del INE, pues cabildeó con diputados y dirigentes de partidos, pero no lo logró.

Ahora, la actual esposa del morenista Santiago Nieto —con quien se casó a finales de 2021— apunta que el magistrado Reyes Rodríguez tiene una estrecha amistad con Roberto Gil, “resultado de la relación laboral que han tenido”, ya que, recordó, Mondragón fue director general adjunto de la Oficina de la Subsecretaria de la Segob en 2010, cuando Roberto era subsecretario, así como en otras ocasiones.

Reyes Rodríguez Mondragón tiene una amistad con Roberto Gil, acusó Carla Humphrey (Twitter/@agendaromano)

Otras relaciones laborales que ambos tuvieron fue durante la campaña electoral del PAN a la presidencia en 2012, la cual coordinó Gil Zuarth, así como cuando el ahora magistrado fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado, cuando el panista era senador.

“Reyes Rodríguez Mondragón fue nombrado en 2013 como magistrado de la Sala Regional Monterrey y en 2016 como integrante de la Sala Superior, impulsado por Roberto Gil Zuarth, quien entonces era senador de la República”, señaló.

De esta manera, Carla Humphrey destacó que el presidente del TEPJF está impedido para emitir un juicio con respecto a la impugnación de la consejera, la cual fue presentada el pasado 3 de marzo. “Es un hecho público que, en el caso, el vínculo de amistad existente entre Roberto Gil Zuarth y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y la enemistad manifiesta del primero hacia mi persona, constituye una circunstancia objetiva que permite presumir, de forma razonable, que existe una injerencia en el ámbito del juzgador”, explicó.

Humphrey impugnó la decisión del Comité Técnico de Evaluación (@C_Humphrey_J)

Dicha ampliación se dio luego de que se difundió el proyecto del magistrado en donde pretende darle la razón al Comité Evaluador, considerando que “los planteamientos de la consejera son infundados”.

En tanto, el ex senador —quien en mayo de 2014 se casó con Elia Mary Knigth Corripio— no se ha manifestado al respecto.