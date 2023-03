Ingresos, competencia internacional y fuerzas básicas: los objetivos de la Liga MX Femenil

La categoría femenina del fútbol profesional en México ha crecido exponencialmente desde su creación en 2016-17 con varios récords en su haber e importantes marcas. (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

Con poco más de seis años de historia, la Liga MX Femenil se ha consolidado como una categoría atractiva y con amplio margen de desarrollo. No obstante, pese a los buenos resultados las metas a perseguir se centran en tres ejes: mejorar los ingresos, tener actividad en competencias internacionales y desarrollar las fuerzas básicas.

Te puede interesar: Jornada 8 de la Liga MX Femenil: donde ver en vivo todos los partidos

Así lo aseguró Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, quien ha encabezado el proyecto con resultados visiblemente positivos. Para muestra algunos indicadores como el número de goles registrados en 11 torneos (más la mitad de otro que fue suspendido por la pandemia), los récord de asistencias a los estadios, los fichajes bombas o la profesionalización de las jugadores.

Sin embargo, la directiva develó que uno de los pendientes primordiales por los que se debe velar es en el ámbito económico pues, si se mejoran las finanzas de la liga se verá reflejado en la mejora de las condiciones laborales para las futbolistas de las 18 instituciones. En esta materia, Gutiérrez adelantó que próximamente se anunciará el primer gran patrocinador exclusivo de la categoría.

La categoría femenina del fútbol profesional en México ha crecido exponencialmente desde su creación en 2016-17 con varios récords en su haber e importantes marcas. (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

En entrevista para W Radio y a pregunta expresa sobre los objetivos de la Liga MX Femenil, la directos comentó: Se me pone la piel chinita. Lo primera es que tenemos que seguir trabajando por los ingresos de esta liga. (…) Entonces estamos muy enfocados en comercializar y centralizar todo los activos y llevar a la liga a números negros, esa es una deuda infinita porque además va impactar directamente en la igualdad salarial de nuestras jugadoras”.

Te puede interesar: Liga MX Femenil en vivo: estos son los horarios de la Jornada 8

El segundo propósito gira en torno a la exposición internacional y puntualmente al mundial de clubes femenino que la FIFA anunció en diciembre de 2022 (aunque aún se encuentra como un proyecto a desarrollar). Gutiérrez afirmó que la meta es que sean los clubes mexicanos quienes asistan y representen no sólo a México, sino a la región de manera exitosa.

Por último, Mariana señaló que el tercer objetivo se trata de poder desarrollar desde edades tempranas a las próximas futbolistas y dejó entrever que el proyecto tiene y tendrá como guía a su parte varonil:

Te puede interesar: Jornada 8 de la Liga MX Femenil: donde ver en vivo los partidos

“Si algo hemos aprendido de la Liga MX es el buen desarrollo que han hecho en los jóvenes y homologar sus fuerzas básicas que no necesariamente tienen que ser la mismas categorías, pero iniciar en una temprana edad a las niñas es vital. Lo que no puedes desarrollar en una niña antes de los 12 años no se desarrollan nunca más. Es vital”, concluyó.

La categoría femenina del fútbol profesional en México ha crecido exponencialmente desde su creación en 2016-17 con varios récords en su haber e importantes marcas. Foto: @Chivas

Un liga en continúo crecimiento

Aunque el primer torneo data del segundo semestre de 2017, la Liga MX Femenil fue anunciada casi un años antes y desde entonces su crecimiento ha sido continuo. En alrededor de seis años y más de una decena de torneos, el fútbol profesional de mujeres ha sido constituido como un proyecto con gran potencial que, a su vez, se ha visto reflejado en un mayor nivel deportivo.

Jugadoras como Kiana Palacios, Alison González, Carolina Jaramillo, Lizbeth Ovalle, Alicia Cervantes, Natalia Mauleón, Dania Pérez o Desiree Monsiváis son exponentes de ellos. Además, el desarrollo de la liga ha brindado un espacio de oportunidad para mexicanas que han brillado en el extranjero como Mónica Ocampo, Charlyn Corral o Cecilia Santiago.

Al mismo tiempo, el balompié mexicano se ha vuelto una opción real para extranjeras de renombre mundial como Jennifer Hermoso, futbolista de origen español multicampeona con el Barcelona (máxima goleadora histórica del club catalán), Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y París Saint-Germain. Además de Jenni, también destacan nombres como Andrea Pereira, Aurélie Kaci o Mia Fishel.