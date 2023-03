Diego Cocca presentó su primera lista con la selección mexicana sin Andrés Guardado y con Santi Giménez

Presentación de Diego Cocca como nuevo director técnico de la selección nacional (Foto: Infobae/@ Jesús Avilés)

La era de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana ha comenzado dando su primera convocatoria oficial para los enfrentamientos de marzo. El primer rival al que enfrentará será a Surinam y tres días después se verá las caras contra Jamaica desde el Estadio Azteca.

En conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el estratega que será el encargado del proceso mundialista del Tri para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá presentó una lista de más de 34 jugadores que formarían parte de su proyecto a largo plazo al interior del cuadro mexicano.

Los candidatos en esta primera convocatoria se distribuyen entre jugadores de la Liga MX y del balompié europeo: “Es una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan”, reiteró Cocca.

El argentino Diego Cocca sonríe durante la conferencia en que se le presentó como nuevo entrenador de México, el viernes 10 de febrero de 2023 (AP Foto/Marco Ugarte)

Porteros

-G. Ochoa

-C. Acevedo

-A. Rodríguez

Defensas

-I. Reyes

-N. Araujo

-H. Moreno

-J. Gallardo

-G. Sepúlveda

-J. Angulo

-K. Álvarez

-J. Araujo

-J. Sánchez

-C. Montes

-J. Vásquez

-G. Arteaga

Mediocampistas

-L. Romo

-A. González -

-R. Alvarado

-F. Beltrán

-C. Rodríguez

-U. Antuna

-M. Ruíz

-E. Sánchez

-L. Chávez

-D. Lainez

-S. Córdova

-E. Álvarez

-E. Gutiérrez

Delanteros

-H. Lozano

-O. Pineda

-H. Martín

-R. De La Rosa

-R. Jiménez

-S. Giménez

Soccer Football - Diego Cocca is unveiled as new Mexico coach - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - February 10, 2023 Diego Cocca during press conference with Sports director Jaime Ordiales and Rodrigo Ares de Parga director of national teams REUTERS/Henry Romero

Dentro de la conferencia de prensa, Cocca estuvo acompañado de Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales. Ahí aseguro que desde que tomó las riendas del Tricolor ha monitoreado diversos juegos de la Liga MX: “He hablado con 35 o 40 jugadores por videollamada para mostrarles que estamos cerca y transmitirles las ideas e intenciones de lo que viene para esta Selección”, arguyó el timonel nacional.

Información en desarrollo...