México

Lo que dice la saliva de tu salud: cuándo preocuparme por su olor, textura o burbujas en ella

La identificación temprana de estas señales ayuda a prevenir complicaciones mayores, según especialistas en salud bucal y digestiva

Guardar
Google icon
Primer plano de un científico con guantes azules y bata blanca examinando un tubo de ensayo con líquido y burbujas, junto a un microscopio y un monitor.
Un científico examina una muestra de saliva en un tubo de ensayo con burbujas, utilizando un microscopio y tecnología de laboratorio para determinar indicadores de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saliva revela información sobre el estado de salud interna de cada persona y funciona como la primera barrera contra infecciones y problemas digestivos.

Cambios en su olor, textura o la presencia de burbujas pueden advertir desde deshidratación hasta enfermedades graves.

PUBLICIDAD

La identificación temprana de estas señales ayuda a prevenir complicaciones mayores, según especialistas en salud bucal y digestiva.

Persistencia de saliva espumosa puede advertir infecciones o enfermedades autoinmunes

La presencia de burbujas en la saliva, también llamada saliva espumosa, aparece cuando hay poca agua disponible para diluir las proteínas bucales. Esta condición suele presentarse en casos de deshidratación, nerviosismo, respiración por la boca o situaciones de estrés. En la mayoría de los casos, beber agua y controlar la ansiedad permite que la textura vuelva a la normalidad en poco tiempo.

PUBLICIDAD

La preocupación surge cuando la espuma es blanca, densa y no desaparece con hidratación. Este síntoma puede estar relacionado con la candidiasis oral, una infección por hongos frecuentes en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Persistencia de saliva espumosa puede advertir infecciones o enfermedades autoinmunes crédito Freepik
Persistencia de saliva espumosa puede advertir infecciones o enfermedades autoinmunes crédito Freepik

También puede estar vinculado con enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, o con problemas más complejos como diabetes, alzheimer o VIH/SIDA. El reflujo gastroesofágico, al mezclar ácido estomacal con saliva, genera una espuma persistente.

Saliva espesa o pegajosa y su relación con la boca seca

La saliva espesa o pegajosa normalmente resulta de una producción salival insuficiente, conocida como xerostomía. Esta condición aparece por deshidratación intensa, fumar, consumo de alcohol o como efecto secundario de ciertos medicamentos. El síntoma suele mejorar al aumentar la ingesta de líquidos y evitar irritantes.

Se recomienda atención médica cuando la saliva espesa dificulta tragar o hablar, o si se acompaña de ardor. Estos signos pueden indicar la presencia de obstrucciones en los conductos salivales o infecciones respiratorias. En casos crónicos, la boca seca sostenida puede provocar problemas para alimentarse o infecciones recurrentes.

Olor desagradable en la saliva: no siempre es cuestión de higiene

Un olor desagradable en la saliva no obedece únicamente a mala higiene, sino a la acumulación de bacterias en la lengua, inflamación de encías (gingivitis) o condiciones digestivas como el reflujo ácido. El mal sabor amargo o ácido persistente, sobre todo si se presenta de manera constante, suele estar relacionado con problemas en el sistema digestivo.

La presencia continua de mal aliento debe motivar la consulta con un especialista, sobre todo si va acompañada de otros síntomas como dolor, inflamación o dificultad para tragar. En algunos casos, estos indicios pueden anticipar enfermedades sistémicas que requieren diagnóstico oportuno.

Primer plano del rostro de una persona durmiendo profundamente de lado sobre una almohada clara con patrón. Se observa saliva escurriendo de su boca.
Olor desagradable en la saliva: no siempre es cuestión de higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta que requieren atención médica o dental

Es necesario solicitar revisión profesional ante la aparición de sequedad bucal persistente, producción excesiva de saliva (sialorrea) o cambios notables en la textura, como saliva muy pegajosa o espumosa sin mejoría tras hidratarse. Otros signos de alerta incluyen dolor o inflamación en la cara, cuello o debajo de la lengua, así como dificultad para tragar o sensación de ahogo.

Especialistas recomiendan considerar estos síntomas como posibles avisos de problemas neurológicos, infecciones o bloqueos en las glándulas salivales. La atención temprana puede evitar complicaciones graves.

Hábitos que favorecen la salud salival

Para mantener la salud de la saliva, los expertos sugieren beber aproximadamente 10 vasos de agua al día. Una higiene bucal completa, que incluya cepillado de lengua y uso diario de hilo dental, ayuda a reducir la carga bacteriana. También es recomendable limitar el consumo de tabaco, café y alcohol, ya que estos productos resecan la boca.

Las visitas regulares al dentista, al menos cada seis meses, son fundamentales para detectar a tiempo cualquier alteración en la composición de la saliva o en la salud bucal general.

Temas Relacionados

SalivaSalud bucalEnfermedadesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una discusión detonó todo: cronología del caso Teresa Guadalupe, la mujer que habría sido desaparecida por su propio hijo en CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Fernando Yael “N”, de 21 años, tras detectar inconsistencias en la denuncia por desaparición de su madre y localizar indicios biológicos en el domicilio familiar

Una discusión detonó todo: cronología del caso Teresa Guadalupe, la mujer que habría sido desaparecida por su propio hijo en CDMX

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Las autoridades se encuentran trabajando para lograr identificar a los agresores

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Bizcocho de yogur en microondas: la receta rápida y esponjosa que salva cualquier antojo

Un postre práctico, suave y fácil de preparar que se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce en pocos minutos

Bizcocho de yogur en microondas: la receta rápida y esponjosa que salva cualquier antojo

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

El reality creado por HotSpanish cerrará su edición debut con una gala especial este domingo 10 de mayo

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

Helado de chocolate y plátano: una receta cremosa y fácil para el calor

Una combinación dulce, suave y refrescante que puede prepararse en casa con pocos ingredientes y sin complicaciones

Helado de chocolate y plátano: una receta cremosa y fácil para el calor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo: procesan a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

Final de ‘La Mansión VIP’ 2026: horario, dónde ver EN VIVO y quiénes pelean por los 2 millones

Integrantes de BTS ya son mexicanos: estos fueron los momentos más ‘alocados y mexas’ que hicieron los cantantes

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

DEPORTES

Quién es Kadir Barría, el chico maravilla que puede ser la sorpresa en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026

Quién es Kadir Barría, el chico maravilla que puede ser la sorpresa en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026

¿Cuál fue la última final de CONCACAF entre equipos mexicanos?

Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Quiénes podrían ser los rivales de Chivas en las semifinales de la Liga Mx

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara