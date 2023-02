“No aceptamos la farsa”: AMLO respondió a Dina Boluarte tras retirar al embajador peruano en México

El presidente emitió su opinión respecto al retiro del embajador peruano en México

La relación diplomática México-Perú volvió ser tambaleada luego que el pasado 24 de febrero la presidenta, Dina Boluarte, ordenó el retiro definitivo del embajador peruano en México como respuesta a “las injerencias” de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dicha decisión llegó hasta la conferencia de prensa del Jefe del Ejecutivo Mexicano, en Palacio Nacional, quien — tras ser cuestionado al respecto — lanzó una nueva condena hacia el gobierno de Boluarte Zegarra y volvió a respaldar a su antecesor destituido, Pedro Castillo.

Pese a no referirse explícitamente al caso del embajador, López Obrador refrendó desde el Salón de Tesorería que la destitución y encarcelamiento de éste último fue “una farsa” y “una gran injusticia”. A ello, tachó a la administración de la actual mandataria como un gobierno “establecido de facto, autoritario y represor”.

“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. (...) Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto a un gobierno autoritario y represor”.

López Obrador ha desestimado a Dina Boluarte desde la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo.

A ello, el presidente de México se lanzó contra los medios de comunicación y organizaciones — entre las que mencionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la de las Naciones Unidas (ONU) — “que callan como momias” ante lo que supuestamente implica el establecimiento del gobierno de Boluarte en Perú: el saqueo de los bienes naturales por parte de oligarquías nacionales y extranjeras.

Bajo ese tenor, Andrés Manuel insinuó que Dina Boluarte representa aquella “gobernante a modo” que las supuestas oligarquías extranjeras necesitarían para el robo de los recursos naturales de la nación sudamericana.

“Nadie habla de esa gran injusticia cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú. (...) Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante y un Congreso a modo”.

Así pues, el mandatario mexicano reafirmó que no cesará con los pronunciamientos al respecto de “la gran injusticia” que representaría la entrada de la administración de Boluarte: “No se puede quedar uno callado. Lo vamos a seguir haciendo”, refrendó.

Dina Boluarte retiró definitivamente al embajador peruano en México después de las expresiones del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO). (Infobae)

Por qué Dina Boluarte retiró definitivamente al embajador peruano de México

La Presidenta de Perú informó del retiro de su diplomático de territorio mexicano luego que su homólogo de México, Andrés Manuel, la tildara de “presidenta espuria” para defender de nueva cuenta a Pedro Castillo.

En su conferencia del 24 de febrero, el Jefe del Ejecutivo expuso que la peruana supera el 85% de rechazo y sólo ostenta un 15% de aprobación: “Todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo”, indicó desde el atril de Palacio Nacional.

Dicho pronunciamiento suscitó una semana después que el oriundo de Tabasco se negara a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte — un relevo que ha sido pospuesto en razón de la crisis política que azotó a Perú tras el anuncio de Castillo de disolver el Congreso.

“(La designación de Boluarte) fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio. (...) Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, abundó.