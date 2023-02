AMLO consideró como “espurio” al gobierno de Dina Boluarte en Perú y se negó a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico

Luego de que la mandataria peruana, Dina Boluarte instó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, el mandatario informó que se está buscando la forma de realizarlo aunque no precisamente a Perú al considerarlos como un gobierno “espurio”.

No obstante en su conferencia de prensa matutina desde Sonora, el jefe del Ejecutivo Federal Insistió que la presidencia de la Alianza del Pacífico le correspondía a Perú, pero se dio un “golpe de Estado técnico” y destituyeron a Pedro Castillo.

“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron en esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía, dijo.

“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Rí. (...) Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, agregó.

Estas declaraciones se dan luego de que Dina Boluarte pidiera al presidente de México entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En sus declaraciones aseguró que el “apoyo” que brinda a Pedro Castillo está “perjudicando” a los demás países.

“Queremos hacer de conocimiento, con mayor precisión les va a indicar nuestra canciller respecto a la Alianza del Pacífico. En enero de este año, Perú debió recibir la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte, de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y, además, que tienen carpetas fiscales que están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore”, afirmó.

Además, le solicitó separar los asuntos que permiten el crecimiento de cada región, por lo que afirmó que “una mirada política no puede cerrar los caminos” de los objetivos.

“También queremos decirle al presidente AMLO que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos, a través de las alianzas, como es la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos”, resaltó Dina Boluarte.

