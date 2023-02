“La Barbie” está de nuevo bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EEUU

El lugar donde Édgar Valdez se encuentra cuenta con más de mil reclusos (Foto: Archivo)

Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie ya aparece en los registros carcelarios de EEUU, luego que desde el año pasado se reportó que no estaba bajo custodia.

“Muere un estadounidense cada cinco minutos”: DEA exigió a México “hacer más” contra el fentanilo Autoridades estadounidenses señalaron a México por no compartir suficiente información sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, así como no persiguir suficiente los laboratorios clandestinos de drogas ni extraditar a suficientes narcotraficantes VER NOTA

Infobae México corroboró los registros y comprobó que, según la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por su nombre en inglés Federal Bureau of Prisions), Valdez Villarreal se encuentra en la USP Coleman 2, una penitenciaria de alta seguridad en Florida. La revisión de los datos fue realizada por la tarde del jueves 15 de febrero.

De igual manera, se puede ver que a fecha de su liberación está registrada para el 7 de julio de 2056. El lugar donde se encuentra recluido cuenta con un total de 1250 reclusos.

"La Barbie" ya aparece recluido en Florida, EEUU (Foto: captura de pantalla/BOP-EEUU)

Fue el pasado 28 de noviembre cuando se reportó que en los registros oficiales aparecía el texto NOT IN BOP CUSTODY (no está bajo custodia BOP), lo cual desató diversas versiones sobre el paradero de La Barbie.

De Vicente Fox a ex funcionarios de AMLO: la intrincada red corruptora del “Rey” Zambada en CDMX Zambada García era uno de lo más importantes distribuidores de cocaína y metanfetamina en todo el país, pues tenía bajo su control la plaza de la capital mexicana, concretamente el aeropuerto VER NOTA

INFORMACION EN DESARROLLO...