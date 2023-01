William Valdés anunció que se irá de México tras ser despedido de “Venga la Alegría” y no encontrar trabajo

(foto: Instagram/@williamvaldes)

William Valdés anunció que se irá de México después de trabajar varios años en el país y tras ser despedido hace algunos meses del matutino Venga la Alegría.

Fue a través de un video desde su cuenta de Facebook, donde el famoso de origen cubano se mostró consternado por la decisión que debió tomar al quedar desempleado.

“Es oficial y le tengo que decir adiós a México, fueron cuatro años espectaculares, increíbles, llenos de muchísimas aventuras, experiencias y como muchos saben el último día de trabajo mío fue el 28 de octubre y bueno es una realidad, a México yo me mudé en 2019 y vine a trabajar”, comenzó a decir.

El famoso apuntó que vivir en tierras Aztecas fue un sueño para él y señaló estar agradecido por el tiempo que pudo compartir.

“Siempre quise vivir acá, siempre quise trabajar acá y lo cumplí aunque fueron sólo cuatro añitos. La familia en las redes sociales creció increíble, es algo que nunca me creí y quiero darles las gracias infinitamente a ustedes que siempre están acá apoyándome”, aseguró.

Respecto a los motivos por los cuales tomó la decisión, Valdés fue bastante claro con sus seguidores, pues aclaró que su situación económica actual no le permitía continuar llevando la vida a la que se había acostumbrado.

“Muchos saben que yo me he manejado en la televisión, en redes, en mi vida diaria muy directo. Soy una persona que no anda con muchos rodeos (...) como ustedes saben, no tengo trabajo, esa es la realidad, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México, seguir teniendo mi vida acá, entonces por eso he tomado la decisión de regresar a vivir a Miami”, rescató y agregó:

“No es una decisión fácil, no es una decisión que tomé de la noche a la mañana. La tomé en diciembre, fui a Miami el 14 de diciembre para ver como estaban las cosas en mi casa, los movimientos que tenía que hacer allá. Mi departamento aquí en México está hasta abril, entonces se me vence ya el contrato acá y lo más correcto, porque no tengo trabajo es darlo, regresarlo para que otra persona lo rente”.

De igual manera, William ahondó que Miami fue su opción de nueva locación debido a que es un entorno el cual le es seguro y bastante conocido.

“Tomé la decisión de regresar a mi casa porque allá está mi familia, allá crecí, creo que es una decisión inteligente en estos momentos, me duele muchísimo tener que dejar algo que he venido construyendo hace cuatro años. Me hubiera gustado seguir creciendo más en esta industria del entretenimiento, pero no se me dio”, arguyó.

Además, el exconductor del matutino de Tv Azteca destacó que aparentemente, tras su salida de la televisora del Ajusco, sus oportunidades laborales se vieron mermadas.

“A veces la vida viene con obstáculos y, bueno, me pusieron muchos obstáculos aquí en México pero creo que estoy hecho para sobrepasarlos con los ojos cerrados, me han pasado muchísimas cosas y no pasa nada”, puntualizó.

Rápidamente, usuarios de redes sociales le externaron su apoyo y buenos deseos al famoso. Además, le escribieron amables palabras para la nueva etapa de su vida que está a punto de emprender.

“Es triste que se te cierren las puertas en México tienes talento eres carismático no dudes que donde ballas dios te pondrá un trabajo mejor suerte”. “Es triste que nos dejes por culpa de los que no aprecian tu talento espero tengas mucho éxito en todo. Y continua en redes para saber de ti un chico guapo y muy talentoso”, son algunas de las menciones.

A esto, William colocó: “Son muchos comentarios solo me queda decirles a todos gracias por los buenos deseos Los quiero un chingo y seguimos aquí en contacto!”.