¿Heredó la voz de Luis Miguel?: Aracely Arámbula presumió el talento de su hijo menor

Las celebridades recibieron a su primer hijo juntos en enero de 2007. (Fotos: Cuartoscuro)

Luis Miguel es considerado como uno de los intérpretes latinoamericanos más herméticos del medio artístico internacional porque no suele compartir detalles sobre su vida privada. Hasta el lanzamiento de su bioserie, todo lo que se sabía sobre sus romances era gracias a sus exparejas, pues en cuanto trascendió su rompimiento fueron abordadas por distintos medios para que se sincerarán sobre cómo fue su noviazgo con el Sol de México.

¡Al estilo Shakira! Aracely Arámbula habría lanzado indirecta a Luis Miguel Su tórrido romance terminó en 2009 en medio de rumores sobre supuestas diferencias personales VER NOTA

Entre todas las mujeres que han conquistado el corazón del puertorriqueño destacan las madres de sus hijos, Stephanie Salas y Aracely Arámbula, quienes no solo han cuidado todas sus declaraciones sobre Luismi, también han procurado no revelar información respecto a la relación que tendrían Michelle, Daniel y Miguel con su padre.

Michelle Salas nació en 1989 furto de un tórrido romance entre su Luis Miguel y la nieta de Silvia Pinal. En un principio habría sido negada por su padre, pero años después habrían recuperado su relación. (Foto Instagram: @michellesalasb)

De hecho, actualmente existen muy pocas fotografías de los varones que Luis Miguel tuvo con la oriunda de Chihuahua. En medio de todo el misterio, usuarios de redes sociales viralizaron un video que originalmente habría publicado la protagonista de La doña en sus historias de Instagram hace aproximadamente seis años.

La supuesta escapada romántica de Luis Miguel y Paloma Cuevas a Bilbao “El Sol de México” viajó con la diseñadora en un jet privado para degustar de un exclusivo restaurante VER NOTA

En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar a quien sería Daniel Gallardo Arámbula -su hijo menor- sentado en la orilla de una alberca con un micrófono en la mano; de fondo se alcanza a escuchar Cant’ stop the feeling, un tema en inglés que Justin Timberlake lanzó en 2016. El video causó sensación en internet porque se alcanza a escuchar la calidad vocal que habría heredado el pequeño de entonces nueve años de sus padre.

Y es que Daniel siguió la pista del karaoke cautivando a su madre con su melodiosa voz. Ahora, después de cinco años desde que trascendió el post, usuarios de redes sociales abrieron un debate en redes sociales sobre la voz del pequeño, pues al parecer tendría una tono muy similar con la que su padre conquistó a México cuando tenía mas o menos su edad.

Papá de Paloma Cuevas negó el romance entre Luis Miguel y su hija El ex torero Victoriano Valencia habló acerca de los nuevos rumores que rondan a su hija y al cantante, siempre enfatizando que aprecia al “Sol de México” VER NOTA

Sin embargo, muchos aseguraron que la voz de Daniel no se alcanzó a percibir con claridad y arremetieron en contra de Aracely Arámbula y Luis Miguel por ocultar la identidad de sus hijos menores de edad.

Aracely no suele exhibir los rostros de sus hijos en redes sociales (Foto: Instagram)

“Tanto misterio q no le vean la cara ni canta nada”. “Pura publicidad para ella al disque pone un post de que Miguel canta”. “Amor de mamá, ni se oye la voz de Miguel. Yo no dudo que pueda tener una buena voz”. “Ni se escucha ni se ve bien”. “A esa edad su padre no andaba en giras, lo obligaban a andar en giras para explotarlo económicamente”, fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que actualmente Miguel tendría 16 años, mientras que Daniel rondaría por los 14 años de edad.

Aracely Arámbula habría lanzado indirecta a Luis Miguel ¡Al estilo Shakira!

Ya pasaron más de 10 años desde que Luis Miguel y Aracely Arámbula terminaron su tórrido romance, sin embargo, continúan dando de qué hablar por su historia juntos. En esta ocasión, La Chule se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por supuestamente lanzar una indirecta en contra del padre de sus hijos con ayuda de Shakira, pues se sumó a su trend con una frase muy especial.

La actriz de 47 años grabó un video en modo selfie un fragmento de Music Sessions #53 de fondo: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda”. Su TikTok causó sensación porque muchos usuarios consideraron que fue una indirecta para Luismi, pues desde que terminaron su romance ha sido cuestionada sobre él.

El cantante tendría una relación con su comadre Paola Cuevas. (Fotos: Getty Images)

“Sabía que eras team Shakira”. “Aracely muy bonita y luchadora por su familia por sus hijos”. “Clara —mente faltabas tú haciendo el trend”. “Perdón que te sal-LuisMi”. “Claramente hizo la mentada de Mónica y Ross de Friends”. “Factura hace 14 años!!!”. “Si que te dejó con la prensa en la puerta”. “y sino que le pregunten a otro mujeriego tipo no sé... LUIS MIGUEL”, fueron algunos comentarios.

SEGUIR LEYENDO: