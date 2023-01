Luis Miguel y Paloma Cuevas: la tierna fotografía que comprobaría su romance

El cantante y la diseñadora de modas no han confirmado los rumores. (Foto: Getty Images // Foto Instagram: @palomacuevasofficial)

Luis Miguel es considerado como uno de los artista latinoamericanos más herméticos, pues desde su juventud ha cuidado que sus familiares, amistades y equipo de trabajo no brinden información sobre su vida privada al menos que él mismo se los pida. Por esa razón, se sabe muy poco sobre la búsqueda de su madre, Marcela Basteri, sus dos hijos menores -fruto de su matrimonio con Aracely Arámbula- y sus romances.

Fue a finales de 2022 cuando el Sol de México se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales porque trascendió su nueva conquista. Se trata de Paloma Cuevas, una reconocida diseñadora de modas española con quien no solamente forjó una amistad, también sería su comadre, pues habría aceptado ser madrina de Miguel Gallardo Arámbula junto a su exesposo, el torero Enrique Ponce.

Desde ese momento comenzaron a circular un sinfín de rumores en torno a su relación que todavía no ha sido confirmada por ninguno de los dos involucrados. No obstante, las especulaciones cada vez son más fuertes y una reciente publicación de la revista Semana habría echado leña al fuego, pues mostró una fotografía donde supuestamente aparece Luis Miguel abrazando a su comadre por la cintura.

De acuerdo con información recuperada por Venga la Alegría, la foto habría sido tomada durante su reciente visita a un centro comercial madrileño, pues aunque el intérprete de Sabes una cosa solicitó que se cerrara el espacio para poder pasear con su novia sin que nadie los molestara, no pudieron evitar ser captados cuando estaban de espaldas.

“Se está dando a la comadre”, comentó Ricardo Casares durante una emisión de Venga la Alegría. “Es muy difícil ver a Luis Miguel en esa actitud romántica. Narra la revista que se le veía verdaderamente preocupado por su pareja“, agregó Flor Rubio.

Según comentaron los conductores del matutino de TV Azteca, dicha fotografía fue tomada durante una cita romántica que habrían tenido los enamorados en un centro comercial en vísperas de Navidad. De hecho, fue en diciembre de 2022 cuando trascendió que el intérprete de La Incondicional cerró el emporio más lujoso y exclusivo de Madrid para poder festejar con su “novia”.

Según contó Javier de Hoyos en el programa Intrusos, fue el 21 de diciembre cuando Luismi habría hecho hasta lo imposible para que se cerrara El Corte Inglés de Serrano, un establecimiento comercial español que se caracteriza por vender marcas de lujo. Al parecer los administradores no tuvieron otra opción más que aceptar, pues si el cantante era visto en el lugar hubiera desatado un caos, además, de esta manera se le permitió hacer sus compras navideñas sin ninguna molestia.

Según Hoyos, antes de que la pareja pudiera ingresar al centro comercial habría estado escondida en una cafetería cercana, donde tuvieron una cena romántica. El establecimiento no estuvo abierto para todo el público, por lo que pudieron disfrutar de su comida con total tranquilidad.

Asimismo, se reportó que Luis Miguel habría cuidado hasta el último detalle de su cita, pues solicitó que sonaran dos canciones en particular: Blanca Navidad y otro tema desconocido. Además, pidió que no fueran molestados por nadie durante el tiempo que estuvieron en el lugar; se dice que abandonaron el sitió alrededor de la 1:00 AM.

La información habría sido filtrada por empleados de El Corte Inglés de Serrano y se desconocen más detalles al respecto. Cabe mencionar que dicho centro comercial solamente ha cerrado sus puestas de esa manera para recibir a celebridades o personajes más sobresalientes, pues significa un una pérdida económica importante.

