Los momentos en la televisión mexicana que mantienen humilde a Paris Hilton, Britney Spears, Christina Aguilera y JLo

En algún momento de sus carreras artísticas hicieron promoción en México. (Fotos EFE: JOHN G. MABANGLO // REUTERS/Mario Anzuoni/ Eric Gaillard)

El 2023 comenzó con un nuevo trend de redes sociales. Se trata de Momentos que me mantienen humilde, una idea que se originó entre usuarios de Tiktok para contar historias vergonzosas que de alguna u otra manera marcaron su vida. Pronto la tendencia invadió otras plataformas, donde los internautas no solamente han desatado carcajadas con sus experiencias, también aprovecharon para recordar las ocasiones en que artistas internacionales se atrevieron a aparecer en programas mexicanos.

Paris Hilton jugó con conductores del programa “Hoy”

Fue en noviembre de 2018 cuando la socialité estadounidense asistió como invitada especial al matutino de Televisa. Su amabilidad y sencillez sorprendió a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Mauricio Mancera y Jorge El Burro Van Rankin, pues no solamente concedió una entrevista sobre su vida personal, también participó en una dinámica cotidiana dentro de la producción.

Se trató de Piensa rápido, un juego que consistía en describir imágenes para adivinarlas. Paris aceptó usar unas gafas cubiertas con unos enorme ojos morados, y no cometió ningún error. En ese entonces, las críticas cayeron sobre Galilea Montijo por la forma en en que se dirigió a la socialité, pues algunos internautas consideraron que hablaba muy lento en inglés para que la socialité la comprendiera.

La socialité desató comentarios sarcásticos en redes sociales por su aparición en el matutino, incluso, en ese entonces fue llamada "humilde". (Captura YouTube: Hoy)

Jennifer López cantó con Christian Nodal

Ese mismo año JLo engalanó el mismo mañanero con su presencia. La intérprete de éxitos como On the floor, Let’s get loud y Adrenalina acudió para promocionar su entonces nueva producción discográfica y los legendarios conductores no perdieron la oportunidad de invitarla a participar en un juego: Canta la palabra.

En esa ocasión los equipos estuvieron conformados por Maribel Guardia, Sherlyn, Mauricio Mancera y Jorge Van Rankin contra Galilea Montijo, Martha Figueroa, Christian Nodal -quien acababa de saltar a la fama- y Jennifer López. Después de algunas rondas tocó el turno de la estadounidense con raíces latinas, quien no quiso cantar porque supuestamente no se le ocurrió una canción que llevara la palabra “adiós”.

La imagen del cantante mexicano es completamente diferente en la actualidad. (Captura YouTube: Hoy)

La “Princesa del Pop” quedó anonadada con una parodia de Adal Ramones

En 2002 Britney Spears se encontraba en la cima de su carrera con éxitos como Anticipating, I love rock n’ roll y I’m not a girl, not yet a woman. Como parte de su gira promocional visitó México y le ofrecieron aparecer en el programa del momento, Otro rollo, donde fue entrevistada por Adal Ramones.

En esa ocasión, la oriunda de Misisipi se sinceró sobre su vida personal -como su relación con su hermana menor Jayden Spears- y sus proyectos profesionales. Pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención de los espectadores fue cuando el conductor regiomontano se disfrazó de la estrella pop para que le enseñara la coreografía de Baby one more time.

Se viralizó reacción de una adulta mayor al video filtrado de Babo Diversas celebridades y miles de internautas comentaron sobre la grabación musical del líder de Cartel de Santa VER NOTA

Pero eso no fue todo, Britney Spears aprendió a bailar chachachá y música ranchera gracias a Adal Ramones. También le enseñó a pescar con un juguete para niños muy común en la primera década de los 2000.

(Captura YouTube)

Christina Aguilera protagonizó una incómoda visita a “Otro Rollo”

La también estrella del pop asistió como invitada especial al programa de televisión para hablar sobre sus trayectoria artística. Como era de esperarse, participó en las dinámicas del conductor regiomontano como una sorpresiva inspección de su supuesta maleta y un curso auditivo de español.

Mauricio Mancera explotó tras críticas por su opinión sobre la ley antitabaco Pese a no ser fumador, el conductor expresó sus consideraciones respecto a las nuevas restricciones a las que catalogó como paternalistas VER NOTA

Sin embargo, todo habría sido diferente tras bambalinas. Según contó Yordi Rosado en una emisión de su podcast De todo un mucho, habría tenido una discusión con la cantante por su actitud: “Le dije que íbamos a hacer un juego y que el conductor iba a sacar la maleta, medio jetona pero dijo ok. Estábamos a punto de entrar al escenario y le dije: ‘Un favor, te van a poner el chícharo, que es un audífono pequeño’”.

Me dice: ‘¿El conductor no habla inglés?’ y Adal si habla inglés, pero no para una entrevista completa en vivo y me dice: ‘Me da mucha pena que tu conductor no hable inglés’, pero grosera. Yo le dije: ‘¿Pero tú hablas español?’ y me dijo que no, entonces le dije que iba a cantar temas en español. Entendió y le bajó dos rayitas.

SEGUIR LEYENDO: