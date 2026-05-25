Una cita con un cliente y pagos de 40 mil pesos: qué se sabe de la desaparición del empresario Daniel Garay en Guadalajara

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Redes sociales)

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el pasado 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara, Jalisco, tras recibir en su departamento a un hombre que presuntamente se hizo pasar por cliente potencial.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco y corporaciones federales investigan el caso bajo la hipótesis de un posible secuestro. Hasta las primeras horas de este lunes 25 de mayo no hay avances sobre su paradero, ni personas detenidas.

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La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha de alerta nacional con el folio FI26-1FE9FD78B-25F1-489B-8F43-6F63ED91C7B0. La carpeta de investigación ante la Fiscalía de Jalisco quedó registrada con el número 29561/2026.

Cámaras captaron sus últimos movimientos previo a su desaparición

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. (Redes sociales)

El día de su desaparición, Garay Tanamachi asistió a una reunión familiar. Alrededor de las 21:00 horas regresó a su departamento en la colonia Country Club. Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron al ingresar al inmueble y, minutos después, recibiendo a un hombre desconocido.

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Ambos estuvieron en el departamento y momentos después abandonaron el edificio a bordo del vehículo del propio empresario. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con él.

Un primo de Garay Tanamachi explicó que la familia tiene la teoría de que el visitante se presentó como un cliente interesado en cerrar un negocio: “Tenemos la teoría que es una persona que se ostentó como un potencial cliente para su negocio. Le hizo algún tipo de oferta y se le hizo atractiva, por eso lo recibió en su departamento. A veces tiene la costumbre de recibir a sus clientes en su edificio para hablar de negocios”, dijo a Latinus.

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Los 40,000 pesos y los indicios de un posible secuestro

Cuando familiares acudieron al departamento del empresario, encontraron las luces encendidas, la televisión prendida y dos cervezas a medio consumir, según detalló el primo a Latinus. Los indicios apuntaban a que Garay Tanamachi no esperaba tardarse.

(Redes sociales)

Un día después de la desaparición, tanto el padre de Daniel como uno de sus amigos comenzaron a recibir mensajes en los que se les exigían 40,000 pesos para participar en un supuesto “proyecto de inversión”. La familia interpreta esos mensajes como una señal de que el empresario habría sido retenido en contra de su voluntad.

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El primo mencionó que la persona involucrada en la desaparición se quedó con el celular y el vehículo de Garay Tanamachi. El carro ya cuenta con reporte de robo. “Todo se lo quedó esta gente”, señaló.

¿Quién es Daniel Garay?

Garay Tanamachi se dedica a la importación y comercialización de productos desde China hacia México. En documentos públicos figura como representante de Grupo Sinmave S. de R.L. de C.V., empresa con operaciones en Jalisco y Sinaloa, según documentan medios como Latinus y Noroeste. En medios empresariales es identificado como referente en el desarrollo de proyectos de pasto sintético en México.

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La compañía tiene historial de contratos con gobierno. En 2016 participó en una licitación con el gobierno de Jalisco para la colocación de 441 metros de pasto sintético en vía pública. Un año antes, en 2015, realizó trabajos de mantenimiento en camellones del municipio de Zapopan.

En Sinaloa, Grupo Sinmave aparece registrado como proveedor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con dirección registrada en Culiacán. En 2018, el ayuntamiento de la capital sinaloense registraba adeudos con la empresa. En 2019, la compañía colaboró con la fundación Bancos de Alimentos de México en Culiacán.

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Su ficha de búsqueda

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Garay Tanamachi mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 70 kilogramos y tiene complexión delgada. Su cara es ovalada, piel blanca, cabello entrecano corto y crespo, ojos miel, nariz achatada y labios gruesos.

Como señas particulares, tiene barba de candado, pelo canoso, hoyuelos en ambos cachetes, una cicatriz debajo de la oreja derecha y verrugas pequeñas en la espalda.

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Al momento de su desaparición vestía playera de manga corta azul eléctrico, jeans lisos de mezclilla azul oscuro y tenis sin agujetas azul muy oscuro con suela blanca.

Cualquier información sobre el paradero de Garay Tanamachi puede reportarse al número nacional 800 028 7783, al WhatsApp 55 1309 9024 o al 333 837 6000 ext. 16724.

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