Stephanie Salas reveló por qué Michelle Salas no quería a Humberto Zurita

Actualmente la también hija de Luis Miguel tiene una relación cordial con Zurita y apoya el romance de su madre (Foto: Instagram)

Luego de algún tiempo de especulaciones, a finales de 2022 se confirmó lo que hasta ese momento era un rumor: la relación sentimental entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, quienes se conocen desde hace muchos años, pero que finalmente pudieron encontrar el amor el uno en el otro.

Los actores pronto compartirán su talento en la obra de teatro Papito querido, que se presentará como parte de una gira en distintas plazas de la República mexicana y Estados Unidos. Para promocionar la puesta en escena, los famosos mexicanos ofrecieron una conferencia de prensa, donde la nieta de Silvia Pinal contó una divertida anécdota.

Y es que según Stephanie Salas, su hija Michelle Salas no quería a Humberto Zurita cuando era niña. La actriz y cantante de Ave María contó en la rueda de prensa que sus hijas y los hijos del matrimonio de Humberto con Christian Bach se conocieron de niños cuando los actores coincidieron en esta misma obra de teatro, cuando la montaron hace alrededor de 30 años.

Humberto Zurita y Stephanie Salas se dieron "una segunda oportunidad en el amor" y sus hijos ya conviven juntos (Foto: Instagram)

Stephanie detalló que la también hija de Luis Miguel no soportaba a Humberto Zurita, y esto porque creía que el actor maltrataba a su mamá, pero todo se debía a la ficción de la obra teatral.

“El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años 90 y Michelle tenía como dos años, y Sebastián (hijo de Humberto) tenía como cuatro, ahí nos juntábamos. Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto ‘Déjala, suéltala, Humberto malo’”, recordó divertida la actriz de 52 años.

La intérprete mencionó la anécdota con humor, pues en la actualidad, ahora que comenzó un noviazgo con Humberto, tanto sus hijas Camila y Michelle, como los hijos del actor mantienen la cordialidad entre ellos y apoyan el romance de sus padres.

Michelle Salas y Sebastián y Emiliano Zurita aprueban la relación entre Stephanie y Humberto (Fotos: Instagram/@michellesalasb/@zuritahm)

Por su parte, Sebastián y Emiliano Zurita apoyan que su padre reencuentre el amor tres años después de la muerte de su madre, Christian Bach.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye, voy a llevar a Stephanie. [Me dijo:] ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?...pues tráetela”, dijo el actor de 68 años al programa de televisión mexicano Sale el sol.

Además, Humberto le mencionó a su hijo que las hijas de su novia, Michelle y Camila, irían también a la fiesta. “Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas”, añadió risueño.

Fue a inicios de diciembre de 2022 cuando el flamante romance quedó confirmado por las fotografías que compartió la hija de Sylvia Pasquel, en las que se le puede ver junto al actor de Verano peligroso en una “oscura” sesión de fotos.

El romance que habían mantenido un tanto lejos de los reflectores quedó de manifiesto con las imágenes que Stephanie subió a sus redes sociales, confirmando el noviazgo y posando como pareja en su primer photo shoot en conjunto.

La actriz y cantante dejó un claro y contundente mensaje al escribir la frase “Érase una vez el amor” junto al par de imágenes en blanco y negro donde se les ve a los dos con gafas totalmente oscuras y luciendo sendas prendas negras de piel: él, chamarra y ella una camiosla brillante con pantalones de cuero.

Para despejar cualquier duda respecto al momento que ambos están viviendo con esta naciente relación, la famosa le dedicó varios mensajes a Humberto: “No es la historia más bonita, ni la más perfecta, pero es la nuestra”, “Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida: amor”.

