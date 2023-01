Erika Buenfil está lista para el regreso de Luis Miguel: “Quiero ser la primera en comprar boletos”

Fuen en 2002 cuando Erika y Luis Miguel tuvieron un acercamiento amoroso (Foto: @erikabuenfil50, @lmxlm/ Instagram)

Erika Buenfil posee una trayectoria en el medio artístico mexicano que data desde los años 70, cuando comenzó su carrera en la actuación. Poco más adelante otra estrella surgió en los escenarios mexicanos que se robó los suspiros de miles de mujeres, entre ellas los de la propia Buenfil: se trata de Luis Miguel.

Y es que pese a haber crecido en el mismo ambiente durante años, no fue sino hasta 2002 que Erika Buenfil pudo tener un acercamiento con el cantante de Será que no me amas, quien por entonces ya era una estrella internacionalmente reconocida.

Ya en distintas entrevistas la actriz ha contado cómo comenzó su fugaz romance con Luis Miguel, a quien conoció en un concierto que el intérprete ofreció en Monterrey en aquel año, así lo dio a conocer en el programa Netas divinas.

Según la actriz, Luis Miguel es un "seductor perfeccionista" que planea cada detalle (Foto: Archivo)

“Bueno, novia novia no, así como algo. (...) Es un caballero y es perfeccionista, muchísimo, pero lleva una continuidad perfecta en una parte del galanteo, de la conquista, todo el momento parece que estás en un videoclip ‘no puede ser, la iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul’”, aseveró la actriz de Amor en silencio.

Ahora, ante el rumorado regreso de Luis Miguel con un nuevo disco y una flamante gira de conciertos este 2023, Erika Buenfil compartió su emoción por volver a ver en escena a quien fuera “su crush” hace 20 años.

“En cuanto salgan los boletos voy a ser la primera en comprarlos, tengo muchas ganas de verlo, creo que va a traer un muy buen espectáculo después de tanto tiempo de no estar o aunque esté, yo creo que Luis Miguel siempre nos ofrece un muy buen espectáculo y claro que tengo ganas de ir a verlo como mucha gente”, compartió Buenfil en un reciente encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

Erika ha declarado que guardará por siempre cariño para Luis Miguel (Foto: Especial)

Desde hace algunos meses se conoce que Luis Miguel sostiene un romance con Paloma Cuevas, quien fuera su comadre y hoy funge como su pareja. Al respecto, la actriz de Amores verdaderos compartió su opinión.

“Luis Miguel siempre nos va a soprender y anda con mujeres hermosas y adelante”, expresó. Y ante la pregunta textual que le hizo un reportero “¿Te hubiera gustado andar con él?”, la actriz de 59 años expresó:

“Pues no sé, vuelta a la hoja... con mucho respeto, yo creo que cada quien por nuestro lado hemos hecho nuestras vidas y siempre lo voy a apreciar y siempre lo voy a admirar además como artista”, destacó.

Como madre soltera, Erika ha tenido que buscar el sustento en medios digitales y otras plataformas, fuera de Televisa (Foto: Instagram)

Respecto a aquellos años donde sostuvo un acercamiento con Luis Miguel, en el mismo programa de Netas divinas Erika ahondó en la manera de “El sol” para conquistar a las mujeres.

“O sea, mete el elemento sorpresa, todo lo que comentaba era material para sorprenderte, dices, en ese momento me gusta algo. Después hasta pone un piano y pone a cantar a todos. Si decías que te gustaba Sin Bandera, entonces un día después buscaba el lugar para cantártela”, recordó acerca de uno de esos momentos que le parecían irreales.

Por otro lado, explicó que Luis Miguel es alguien sumamente apuesto que no necesitaba otra cosa y aun así daba ese extra en sus citas. “Ese tipo de detalles eran perfectos, siempre huele bien, siempre anda bien vestido, siempre es un príncipe, un día fui a Acapulco, fui a una de sus casas, me manda a alguien. Cuando llego a su casa, él ya está recargado sobre un coche blanco, tiene una buena camisa y el pelo todo arreglado”, dijo en entrevista Buenfil.

“Yo sí me creí el momento y todo lo que pasaba, para mí era muy real lo que viví el momento perfecto, era con Iluminación y música todo el tiempo, somos uno mismo, hasta la lluvia era bonita, era un cuento de hadas, ¿y qué?”, contó en aquella ocasión.

