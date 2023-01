“No se meta, compañero presidente”: Noroña pidió a AMLO no intervenir en elecciones 2024

Fernández Noroña pidió a López Obrador no interferir en el procesos electoral (CUARTOSCURO)

El líder del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no se entrometa en el proceso electoral del próximo 2024 en el que se renovará la titularidad del Ejecutivo federal.

Pese a ser reconocido como “corcholata”, Monreal seguirá en contra del proceso de encuestas en Morena El senador estuvo cerca de año y medio insistiendo en ser uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones del 2024 VER NOTA

A través de un live, el político aliado de la Cuarta Transformación señaló que está claro quién es la carta fuerte del mandatario federal: se trata de una aspirante a la que “lleva en los hombros” a todos lados; sin embargo, expresó que es al pueblo a quien le toca decidir (quien abanderará al movimiento en las próximas elecciones).

El mensaje fue emitido a través de sus plataformas digitales el pasado 21 de enero, cuando criticó la intromisión de López Obrador, así como la del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien señaló por dirigir un “oficio faccioso” a los 12 gobernadores morenistas.

De acuerdo con Noroña, Sheinbaum es la "corcholata" favorita de AMLO (Cuartoscuro)

De esta forma —y sin mencionarla— Noroña expuso que la “corcholata” favorita del presidente es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien AMLO ha impulsado, acusó el ex militante del PRD.

“Estamos Augusto”: futbolistas comenzaron campaña en favor de Adán Augusto López de cara a la carrera presidencial 2024 El material audiovisual fue retomado de la cuenta de TikTok, “Al momento 4T” y aparecen figuras de la talla de Miguel Layún y Giovanni Dos Santos VER NOTA

“Compañero presidente, oiga: ya, que la deje caminar sola (a Sheinbaum). Se la lleva en los hombros. Ya, ya entendimos, ya sabemos qué piensa. Pues ahora que el pueblo decida. Por lo menos 2023 que la deje andar sola. Ya la llevó, la ha puesto”, acusó Fernández Noroña.

El también aspirante a la presidencia de la República señaló que “el mensaje está claro” con respecto a las preferencias del jefe del Estado mexicano; no obstante, aclaró que Claudia no es la única con intereses rumbo a Palacio Nacional.

Monreal aseguró que fue AMLO el que pidió que Morena lo incluyera en la lista de “corcholatas” El senador indicó que subirá en las encuestas para la Presidencia de la República, ahora que le fue retirado “el veto” al interior de la 4T VER NOTA

“Hemos recibido el mensaje, y a pesar de ese mensaje, Marcelo (Ebrard) cree que tiene merecimientos y quiere ser. Adán Augusto (López) igual, (Ricardo) Monreal, un servidor. Pues ya, que respete la decisión de la gente”, aseveró el petista.

Noroña acusó a Mario Delgado de enviar un "oficio faccioso" (Twitter/@mariodelgado)

Asimismo, refirió que —pese a que AMLO negó su intervención— la asistencia del mandatario al Palacio del Ayuntamiento (sede del gobierno de la Ciudad de México) el pasado sábado 21 de enero, fue un acto de campaña, aunque luego lo corrigió por “acto de apoyo a su legítima aspiración, desde la institución”.

“Está bien. Va a una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, está bien, yo no critico es que sigue llevándola en los hombros por más que dice que no se metan, y que él no se mete. Pues no se meta, compañero presidente, con cariño y con respeto lo planteo. No se meta. Suficiente”

Entre tanto, catalogó el mensaje de Mario Delgado a gobernadores morenistas —en el que pidió apoyo a las principales corcholatas— como faccioso, dado que no incluyó al aspirante petista, por lo que, al igual que Ricardo Monreal en otras ocasiones, acusó la falta de “piso parejo”.

Fernández Noroña está interesado en la candidata presidencial rumbo a 2024 (Infobae / Jovani Pérez)

“De qué sirve el oficio faccioso de Mario Delgado, que pide que a los cuatro compañeros de Morena —no me incluyó, por eso es faccioso— los traten igual, que haya respeto. ‘Piso parejo’, le dicen. No hay piso parejo, yo no estoy pidiendo eso, yo estoy pidiendo que saquen las manos del proceso”, reveló Noroña.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila celebró el arranque del 2023 siendo considerado entre las principales (ahora cuatro) “corcholatas”. No obstante, refrendó sus denuncias ante la falta de equidad al interior del partido, en donde se ha beneficiado a otros perfiles.

A través de un video colgado en sus redes sociales el pasado lunes, el coordinador de Morena en el Senado reafirmó que continuará luchando a pesar de encontrarse en una cancha dispareja.

SEGUIR LEYENDO: