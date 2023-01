Ricardo Monreal acusó “cancha dispareja” pese a estar en la lista de “corcholatas”

Ricardo Monreal Ávila volvió a señalar que no hay equidad para aspirantes al interior de Morena (Cuartoscuro)

Luego de reafirmar su permanencia en Morena y ser considerado en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de dicho partido, el senador Ricardo Monreal volvió a acusar que hay “cancha dispareja” dentro de dicho instituto político, rumbo a los procesos electorales 2024.

Pese a ser reconocido como “corcholata”, Monreal seguirá en contra del proceso de encuestas en Morena El senador estuvo cerca de año y medio insistiendo en ser uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones del 2024 VER NOTA

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República señaló que el ser incluido en el grupo de cuatro posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no lo aleja de su “objetividad ni del análisis sereno”.

Asimismo, a través de un videomensaje en redes sociales colgado este 23 de enero, acusó que él continuará con sus intenciones a pesar de no ser referido con la misma frecuencia que se nombra a las otras corcholatas, y pese a la inequidad al interior del partido fundado por López Obrador.

El 2023 será un año de complejidades en el que la unidad será indispensable para poder ratificar el triunfo electoral en 2024. Ser incluido en la lista de cuatro posibles sucesores del presidente @Lopezobrador_ no me aleja de la objetividad ni del análisis sereno. pic.twitter.com/MkAh07CHVw — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 24, 2023

“Nosotros vamos a continuar luchando, a pesar de que no somos referidos con la frecuencia que lo son otros u otra; a pesar de que inició enero incluyéndonos, pero con una cancha dispareja, en donde nosotros tenemos que luchar para emparejarla, y que es difícil”, externó el líder de Morena en la Cámara Alta.

Monreal comenzará gira en todo el país rumbo al 2024, “una vez que la ley me autorice” El senador volvió a mostrar su agrado por la eliminación del presunto veto que tenía en el partido guinda, por lo que reafirmó sus intenciones de ser candidato a la presidencia VER NOTA

Sin embargo, aclaró que ante dicho escenario, cree en la gente y en la militancia, así como en los ciudadanos sin partido ni ideologías radicales. “Soy uno como tú, que proviene desde abajo, de la cultura del esfuerzo”, enfatizó el legislador.

Como parte de su mensaje, se declaró orgullo de ser de la clase media y de tener aspiraciones “como muchos otros mexicanos”, pues nació —confesó— “en una familia cercana a la pobreza”. Expuso que es legítimo aspirar a tener un mejor nivel de vida, lo que contrasta con el mensaje de López Obrador, a quien en repetidas ocasiones han señalado de atacar a las clases medias.

Hace unos meses las principales "corcholatas" de AMLO eran solo tres, pero ahora ya se incluyó al senador Monreal (Infobae México/ Abraham Avilés)

Por otra parte, señaló que el hecho de poder elegir entre las cuatro “corcholatas” (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Monreal) es importante, pues nadie debe imponer el con quien se debe simpatizar.

Monreal aseguró que fue AMLO el que pidió que Morena lo incluyera en la lista de “corcholatas” El senador indicó que subirá en las encuestas para la Presidencia de la República, ahora que le fue retirado “el veto” al interior de la 4T VER NOTA

Por último, el ex gobernador de Zacatecas pidió a la gente confiar en él y su apoyo a través de las redes sociales, pues aclaró que no tiene dinero ni patrocinadores. “¿Cómo me puedes ayudar? A través de las redes. No tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos”, expresó.

“Yo voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución, porque soy abogado formado en la universidad pública y porque he realizado estudios de especialidad, maestría y doctorado en la UNAM, pero sobre todo, porque soy maestro del posgrado y no voy a traicionar lo que enseño”, afirmó.

Pese a ser considerado "corcholata", acusó piso disparejo (Cuartoscuro)

El reconocimiento oficial de Monreal dentro de las cuatro principales opciones se dio a conocer luego de filtrarse una carta en la que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a gobernadores morenistas impulsar la imagen de los perfiles aspirantes a la presidencia, entre ellos Ricardo Monreal.

Dicha consideración —afirmó el senador hace unos días— fue por orden del mismo AMLO. “No es una decisión de la dirección (del partido) totalmente. Puede ser compartido, pero al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y líder real del movimiento opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generaran las condiciones para participar”, reconoció.

Por su parte, el pasado domingo —y en reconocimiento a la eliminación del presunto veto en su contra— el exdelegado de Cuauhtémoc adelantó que encabezará una gira por el país, pero cuando la ley lo permita.

“Una vez eliminado el veto y la exclusión, empezar el crecimiento sostenido debido a la propuesta, a mi experiencia, a que provengo desde abajo (...) después hacer un recorrido en el país, una vez que la ley me lo autorice”, confesó.

SEGUIR LEYENDO: