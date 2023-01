Sheinbaum retomará giras fuera de la CDMX “aunque se queje la oposición”

Claudia Sheinbaum anunció que continuará realizando giras de manera presencial en varias entidades de la República (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

A pesar de los reproches de la oposición y los accidentes que se han registrado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que continuará realizando giras de manera presencial en varias entidades de la República.

El pasado lunes 23 de enero, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina declaró que seguirá saliendo de la ciudad para realizar conferencias magistrales, de manera presencial y virtual, sobre las políticas “exitosas” que su administración ha implementado en la capital del país, pues dijo, ha tenido muchas invitaciones y “no quiere quedar mal”.

“Vamos a usar las dos opciones: virtual y presencial. Tengo muchas invitaciones de muchos lugares para poder asistir y no pienso quedar mal, entonces ahí donde no pueda salir, pues las vamos a dar por videoconferencia, entonces vamos a utilizar las distintas modalidades”

Qué gusto estar cerca de Sonora en Cd. Obregón en videoconferencia. Gracias a Javier Lamarque, presidente Municipal de Cajeme y al subsecretario Carlos Guillermo Díaz. Saludos a @AlfonsoDurazo. Hablamos del gran proyecto Plan Sonora que incluye 5 grandes plantas fotovoltaicas. pic.twitter.com/L7xXGRwbbu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 23, 2023

Al ser cuestionada sobre las quejas de la oposición por sus salidas a otros estados, la jefa del Ejecutivo local respondió de forma irónica que el bloque opositor a la actual administración “se enoja de todo”.

“La oposición se va a quejar si salgo, si no salgo; si hago, si no hago. Ellos se quejan (...) Sí (voy a seguir saliendo) y dedicándome a la Ciudad, como lo he hecho hasta ahora”, manifestó Sheinbaum Pardo.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó dictar medidas cautelares en contra de la mandataria capitalina por actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada de cara a las elecciones del 2024.

📄 #BoletínINE | INE niega medidas cautelares en contra de la Jefa de Gobierno de la #CDMX, del Secretario de Relaciones Exteriores y de la Presidenta Municipal de #Acapulco. https://t.co/JAWvgaS4zy pic.twitter.com/Dn8MZpz1RD — @INEMexico (@INEMexico) January 20, 2023

De acuerdo al órgano electoral, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, denunció a Sheinbaum Pardo por la visita que realizó a los estados de Tabasco y Yucatán los días 10 y 18 de diciembre del 2022.

Así como por la difusión en redes sociales de los discursos que emitió, mismos que, a decir del quejoso, se trataron de eventos proselitistas que configuran presunta promoción personalizada a favor del Ejecutivo Federal, al destacar la imagen y logros de gobierno.

En este contexto, Álvarez Máynez solicitó como medida cautelar que se impida la futura realización de actos como los denunciados; de la misma forma, requirió se ordene a la jefa de Gobierno se deslinde de las muestras de apoyo en las distintas cuentas de Twitter pues, a su juicio, se podrían configurar actos anticipados de precampaña, así como una violación al principio constitucional de equidad en la contienda.

Movimiento Ciudadano denunció a Sheinbaum por la visita que realizó a los estados de Tabasco y Yucatán (Foto: Cuartoscuro)

El diputado también denunció la presunta sistematicidad en la creación de cuentas de apoyo a la denunciada en la red social Twitter, con las cuales se emiten mensajes que buscan posicionarla de forma anticipada dentro del Proceso Electoral Federal 2023-2024 que aún no inicia.

En este sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral consideró que no se advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar en los términos que solicitó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Sobre ordenar a Sheinbaum deslindarse de las muestras de apoyo que distintas cuentas de Twitter le brindan, los integrantes de la Comisión determinaron negar las medidas cautelares ya que, del análisis preliminar a los usuarios se encontró que son perfiles ajenos a la denuncia.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral consideró que no se advierte la urgencia o peligro (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Finalmente, el órgano electoral recordó que respecto a que los hechos actualizan un probable uso indebido de recursos públicos derivado de las manifestaciones denunciadas, es un tema que se resolverá por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

