Por qué Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame

Alfredo Adame mantuvo durante 2022 un tórrido romance con Magaly Chávez, sin embargo, cuando la relación parecía perfilarse hacia el altar, los famosos terminaron abruptamente.

A partir de ese momento, el exconductor de Hoy no ha tenido piedad al arremeter en contra de su expareja e, incluso, ha especulado sobre la identidad sexual de la antigua participante de Enamorándonos al decir públicamente que es una mujer trans.

Fue debido a dichas declaraciones que Magaly llegó al hartazgo y, durante una entrevista para Venga la Alegría aseguró que emprenderá acciones legales en contra del artista.

“Sí va a haber una demanda, ya estoy viendo con mis abogados que tanto se puede hacer porque de verdad me han llegado muchos mensajes respecto a esto. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo, que soy una persona común y corriente como todas, seamos del género que seamos”, dijo ante las cámaras de TV Azteca.

De igual forma, Chávez apuntó que no le sorprendía las actitudes de Adame hacia su persona, pues era la manera en la que el artista se dirigía públicamente.

“La verdad es que viniendo de una persona como es él, que todo es mentira, que todo es un show, que todo es planeado, yo creo que hay que tomarlo de quién viene”, destacó y agregó:

“Yo sé perfectamente por qué lo hizo, lo hizo porque es una persona muy rencorosa, que tiene mucho odio en su corazón, es una persona que necesita ayuda profesional”.

Asimismo, Magaly recordó el reciente incidente de Adame, donde fue golpeado brutalmente a las afueras de su casa y terminó con serias fracturas en el rostro.

Respecto a esta situación, la artista contó que, cuando se enteró de lo sucedido, pensó que Alfredo reflexionaría sobre su comportamiento, pero posteriormente se dio cuenta de que no fue así.

“Después de lo que le sucedió -que fue muy grave- pensé que iba a recapacitar, pensé que iba a cambiar, pensé que iba a sanar, pero no, todo lo contrario”, argulló.

Magaly aseguró que se encontraba arrepentida de haberse involucrado sentimentalmente con Adame.

“Ya me lo habían advertido, pero tenía que vivirlo porque sino, no estaría contando esta experiencia. No me duele porque sé que viene de una persona muy mentirosa y que no tiene credibilidad”, finalizó.

Qué dijo Alfredo Adame sobre Magaly

En una antigua entrevista con Venga la Alegría Adame aseguró que contaba con pruebas de que Magaly no era una mujer cis.

“Yo solo quise echarle la mano y son mal agradecidos y ve con lo que me salió este tipo, no te puedo decir mujer. En tres meses solo le di tres besos y nunca tuvimos relaciones, nunca tuve intimidad con esta persona. Dormimos juntos, ella en su cama y yo en la mía”, comentó.

De igual manera, Adame aseguró que llegó a buscar en varias ocasiones el acta de nacimiento de Chávez y no tuvo éxito, lo cual fue otra de las razones por las cuales asumió que era una mujer trans.

“No existe el acta, la anduvimos buscando por todos lados (...) juzgando la persona que es mentirosa, pero no estoy juzgando el género, ni la religión, ni nada. Un romance totalmente armado”, dijo.

