Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame por asegurar que es una mujer trans

Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame por intentar afectar su imagen (Instagram/@magaly_chavezoficial/Getty Images)

Lo que fue un romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez ahora será un conflicto legal, pues la actriz aseguró que iniciará una demanda en contra de su exnovio debido a las declaraciones que ha hecho en su contra desde que terminaron su relación.

Alfredo Adame “enseñará” en OnlyFans: “Tengo 64 pero parezco chavo” El actor dice contar con la vitalidad y la personalidad para rejuvenecer ante el público, pues piensa “como un chavo de 25″ VER NOTA

Magaly dijo estar cansada del actuar del polémico presentador en su contra, pues frecuentemente la menciona para hablar mal de ella; la gota que derramó el vaso fue el hecho de que Adame dio a entender que ella es una mujer trans.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la también modelo comentó que debido a estos ataques, decidió emprender una demanda en contra de Alfredo.

“Ahora sí ya va la demanda, ahora sí ya voy a tener que alzar la voz. Soy una mujer que soy super tranquila y yo creo que muchas mujeres se van a identificar conmigo, hacemos las cosas en paz, pero cuando nos están friegue y friegue, llegamos a un límite”

La actriz explicó que Adame la hizo llegar a su límite cuando afirmó al canal de YouTube De la Rosa TV que ella no es mujer. Chávez aclaró que a ella no le molestó el hecho de que la llamara trans, sino porque lo hizo buscando afectar su imagen.

“El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal (...) Que me diga transexual, que me diga que soy hombre, a mí no me afecta en nada, todos somos seres humanos”

Alfredo y Magaly mantuvieron su noviazgo por cerca de seis meses, pero terminaron debido al comportamiento de él (Captura de pantalla/YouTube)

También hizo hincapié en que ella dejó de mencionarlo hace varios meses y por ello esperaba que Alfredo ya no volviera a molestarla; no obstante, el actor continúa buscado polémicas. “El señor ya no tiene trabajo, el señor ya no hace otra cosa que hacer shows, inventarse cualquier cosa para salir en la televisión”, dijo.

Alfredo Adame alentó a Lucía Méndez para que meta a la cárcel a Laura Zapata y Sylvia Pasquel Las disputas entre el elenco de “Siempre reinas” han escalado de nivel en forma dramática VER NOTA

Y es que entrevista con el canal De la Rosa TV, Alfredo Adame se mostró enojado cuando le preguntaron si era cierto que Magaly es una mujer trans, aseguró que no iba a hablar del tema, pero, mientras respondía, llamó a su exnovia “tipo”, negando que sea mujer cisgénero.

“Ve con lo que salieron, ve con lo que salió esta mujer. no es que yo lo diga... con lo que salió este tipo, no te puedo decir ‘con lo que salió esta mujer’; ve con lo que salió este tipo ante millones de personas en el reality show (Soy famoso, sáquenme de aquí)”

Adame ha asegurado que Magaly lo engañó y se aprovechó de él para hacerse famosa (Instagram/@magaly_chavezoficial)

Entre sus declaraciones, Adame aseguró que en todo su noviazgo solamente se dieron tres besos y nunca tuvo intimidad con Magaly porque “en cuanto comenzaron a pasar cosas extrañitas, luego luego” terminó con ella.

Alfredo Adame despotricó contra Maryfer Centeno tras pelea con Niurka: “Es una enana mentalmente” El actor rememoró cómo comenzó su enemistad con la grafóloga VER NOTA

Asimismo, cuando fue cuestionado acerca de la silueta de Chávez, el protagonista de Más allá del puente, aseguró que es normal que las mujeres trans luzcan así, pues conoce a otras mujeres iguales.

“Esta tipa, o tipo, es mentiroso, engañoso”

Esta no es la primera vez que Adame hace este tipo de comentarios, pues desde septiembre de 2022 lo ha mencionado en algunas entrevistas.

La ex participante de Enamorándonos ya había respondido a estas declaraciones, señalando que su exnovio lo único que buscaba era atención de los medios. Además, aseguró que Adame estaba “ardido” porque ella nunca aceptó mantener relaciones con él durante su noviazgo.

En ese entonces, la actriz mencionó que no le interesaba hacerle caso los comentarios de su expareja porque él tiene “cero credibilidad”.

SEGUIR LEYENDO: