Verónica Macías se lanzó contra bioserie de Paco Stanley: “Ojalá fracase”

Verónica Macías participó en la sección "El balcón de Verónica" en los programas de Paco Stanley (Foto: Instagram)

Fue en los años 90 cuando Verónica Macías saltó a la fama en la pantalla chica gracias a sus intervenciones en los programas de Paco Stanley. Su segmento “El balcón de Verónica”, donde presentaba entrevistas y bromas callejeras se convirtió en uno de los favoritos del público, y la conductora a la fecha continúa guardando un buen recuerdo del fallecido conductor.

Luego de que en días pasados se diera a conocer que la plataforma Prime ya se encuentra en preparativos para comenzar el rodaje de una miniserie basada en las últimas horas de Paco Stanley previas a su mediática muerte, Verónica Macías manifestó su opinión.

“Pues a mí no me han invitado, se me hace raro porque yo conocí a Paco, si me invitan sería genial porque es trabajo para mí y yo feliz. Pero de verdad que está bien que se le haga un homenaje, más no así un chisme, un amarillismo y ponerlo como delincuente, como algo feo. Entonces si va a ser para un homenaje a su figura qué maravilla”, expresó la conductora en una entrevista para Chisme no like!

Según Paul Stanley, la anunciada serie sobre su papá tendrá un tono amarillista (Foto: Twitter @GilbertoBrenis)

En el mismo sentido, la conductora condenó que vayan a retratar al fallecido comediante como un hombre que sostuvo vínculos con el crimen organizado, teoría que ha pervivido al paso de los años desde aquel mediático asesinato ocurrido en 1999.

“Entonces, ojalá que fracasen, si quieren poner a Paco como delincuente y hacerlo amarillista, obvio lo hacen para sacar dinero, pero que descanse en paz Paco, creo que bastante nos hizo reír a todo México, yo estoy tan agradecida con Paco Stanley, de tanto que le aprendí, que me dio, que yo nací con él en la televisión”, recordó Macías.

Y es que fue Stanley quien le dio su primera oportunidad en la televisión, por lo que sus recuerdos sobre él están cargados de admiración y cariño.

“Mi primer trabajo fue con Paco Stanley, él me dio la oportunidad, y así como yo, muchos lo queremos y lo admiramos, entonces se me hace terrible que lo quieran embarrar, ‘si ya se murió, del árbol caído hay que hacer leña’, no me gusta”.

Asimismo, la también actriz de Carita de ángel y La rosa de Guadalupe definió a Paco Stanley como un gran hombre, por lo que lamentó que quieran ensuciar su memoria.

“Si es para honrar su memoria, qué padre, hacerlo simpático como él era, pero si es para ofenderlo a él o a su familia, a sus amigos, pues qué mala onda. (Lo recuerdo) simpático, generoso, optimista, trabajador, precioso, alguien que ayudaba, el mejor conductor que ha tenido la televisión mexicana a mi gusto, y no ha habido otro como él ni habrá”, subrayó.

Respecto a los temas delicados que podría tratar la miniserie de seis capítulos, donde probablemente se vayan a tratar asuntos controversiales relacionados con el crimen, Verónica desconfió de ello.

“Es gente talentosa y que yo dudo que tengan algo que ver con cosas de mafia y así como lo pintan, la verdad, es como si tú dijeras que alguno de mis compañeros actores está en la mafia, capaz que sí, pero uno qué va a saber”.

Además, la presentadora reveló que ella ya participó en un documental que próximamente saldrá a la luz, independientemente de la serie que prepara Prime. “Yo ya participé en un documental, no puedo decir quién lo hizo, quién lo produjo, quién lo está realizando, pero ya participé. Fue una serie de entrevistas muy bien hechas con mucho respeto y muy profesional... no es una bioserie, no es actuación, fue una entrevista muy bonita y cada quién habla lo que vivió y conoció de Paco Stanley”, expresó.

