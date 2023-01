Paul Stanley procederá legalmente contra la serie de Paco Stanley

Paul busca que un proyecto enaltezca la trayectoria de su padre (Fotos: Tw/@GilbertoBrenis Ig/@paulstanleyd)

Hace unos días se dio a conocer que la plataforma Prime ya se encuentra en la preproducción de una miniserie que narrará las últimas horas de vida de Paco Stanley, ángulo argumental con el que el hijo del fallecido presentador, Paul Stanley, no está nada conforme.

La plataforma internacional comunicó que incluso ya cuentan con el elenco principal del proyecto: Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega serán quienes recreen el último día en la vida del emblemático conductor y comediante.

Ante el anuncio, Paul Stanley se mostró enojado y triste, pues según reveló, desde hace algún tiempo había entrado en contacto con la producción de la próxima bioserie, que es el mismo equipo que colaboró en Luis Miguel: La serie, sin embargo no le gustó el tratamiento que le darían al proyecto.

La serie producida por Prime Video se centrará en el último día de vida del recordado Paco Stanley (Foto: Instagram)

El conductor de Hoy aseguró que la serie próxima a estrenarse retratará a su padre “como un criminal” y sacar provecho a costa del morbo del público, situación que Paul Stanley no va a permitir.

“Se nos acercaron de la productora que hizo la serie de Luis Miguel y no coincidimos en muchas cosas que querían ellos contar a su manera, pues sí, contar las cosas en su mundo de ficción. Antes que todo y después de todo está la imagen de mi papá”, dijo Paul Stanley a los reporteros a mediados de enero.

“De plano ni esa ni ninguna bioserie de mi padre, hasta el momento, está respaldada por la familia Stanley”, contó recientemente el hombre de 37 años a la revista TVyNovelas.

Paul está en contra del tratamiento argumental de la anunciada serie de Prime Video (Captura Instagram: @paulstanleyd)

Paul contó que por recomendación de su asesor legal decidió no respaldar el proyecto ofrecido por Prime. “Hace unos meses estuvimos platicando con la producción y con el que era nuestro abogado, el licenciado Guillermo Pous, sobre la posibilidad de hacerla, pero nos dimos cuenta de que no íbamos en el mismo camino”.

Y es que la intención de la familia Stanley siempre ha sido valorar un proyecto que enaltezca la trayectoria de su padre, pues Paco Stanley fue uno de los conductores y comediantes más destacados de la historia de la televisión mexicana.

“Mi hermano y yo intentamos negociar que fuera una historia donde se hablara más de la trayectoria de mi padre, pero parece que ellos ya tenían su historia, su producto, y su guion hecho; son seis capítulos en los que se habla de los últimos días de mi papá y donde lo retratan como si fuera un criminal y no, Paco Stanley es mucho más, toda la trayectoria que tiene, es un icono de la televisión mexicana y ellos se fueron por la libre”.

El también presentador de Miembros al aire destacó que su intención es proceder legalmente para resguardar la imagen pública de su padre. “Es lo que sigue, hablar con los abogados y a ver qué procede, lo más importante es cuidar la imagen de mi papá porque es alguien que ya no está y no se puede defender, no es como Luis Miguel, pero para eso estamos nosotros, sus hijos”.

Pese a su rechazo a la anunciada bioserie, Paul no tiene nada en contra de los actores que ya han sido confirmados para el proyecto, pues sabe que es parte de su trabajo y que “cualquiera” desería formar parte de un proyecto así.

“No sabía que iban ni Diego ni Belinda, sólo sabía de Luis Gerardo... los actores no tienen la culpa, al final cualquiera quisera contar una historia de este tipo, pero lo que sí es que hay que exhortar a todas las plataformas para que sepan (qué producto) es el que están comprando”, concluyó el conductor.

