Serie sobre Paco Stanley será protagonizada por Belinda y Diego Boneta; Paul Stanley mostró rechazo al proyecto

La serie producida por Prime Video se centrará en el último día de vida del recordado Paco Stanley (Foto: Instagram)

Este miércoles 11 de enero se dio a conocer que la plataforma Amazon Prime ya prepara una miniserie basada en la mediática muerte de Paco Stanley, quien en junio de 1999 murió en una aparatosa balacera dirigida a él en un restaurante de Ciudad de México. La producción se encuentra en su fase de planeación, pero ya se dio a conocer que serán Belinda, Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega y Diego Boneta quienes lideren el elenco.

Se trata de un proyecto que contará el último día del recordado conductor cuando tras salir de su programa matutino en TV Azteca se dirigió junto a su compañero Mario Bezares al restaurante “El charco de las ranas”, donde tras almorzar fue balaceado en el estacionamiento del lugar.

Hasta ahora se desconoce qué papel interpretarán los actores. sólo que encarnarán a personas del círculo cerano de allegados al recordado “Pacorro”. Tras darse a conocer la información en el portal especializado Deadline, se ha especulado que el papel de Stanley sería protagonizado por Boneta; mientras que Luis Gerardo Méndez daría vida a Mario Bezares.

Así mismo, las conjeturas indican que Belinda se pondrá en el papel de Paola Durante, y Zuria Vega como la esposa del “patiño” de Paco Stanley: Brenda Bezares.

Fue Alonso Aguilar, jefe de Amazon Originals, Prime Video México, quien se encuentra detrás de la miniserie. “La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país”. indicó el ejecutivo para el blog estadounidense.

Por su parte, Humberto Hinojosa, quien dirigió Luis Miguel: La serie, será el responsable de realizar los seis episodios de la miniserie que arrancará grabaciones próximamente en Coidad de México. Bajo la producción de Pablo Cruz, la miniserie fue escrita por Alexandro Aldrete, que ha trabajado en La casa de las flores y Rodrigo Patterson, de Bad Hombre. El elenco lo completarán Bárbara López, Jorge Zárate y Roberto Duarte.

Sin embargo, recientemente Paul Stanley, hijo del querido conductor asesinado, mostró su rechazo a la serie, pues aseguró que buscaba contar la historia con un tono amarillista.

“Se nos acercaron de la productora que hizo la serie de Luis Miguel y no coincidimos en muchas cosas que querían ellos contar a su manera, pues sí, contar las cosas en su mundo de ficción. Antes que todo y después de todo está la imagen de mi papá”, dijo Paul Stanley a los reporteros.

Paul rechazó el ofrecimiento del equipo que realizó "Luis Miguel: La serie" de contar la historia de la muerte de su papá (Captura Instagram: @paulstanleyd)

La razón por la que el hijo de Paco Stanley rechazó el proyecto es porque la premisa de éste es contar las últimas horas previas al asesinato que conmoció a la sociedad hace 23 años.

“Para que la familia realmente respalde una serie. Eso queremos que se hable, no de las últimas 3 horas que fueron la tragedia de mi padre, sino queremos que se cuente lo lindo que fue su carrera”.

El también conductor de Hoy dejó en claro que ni él ni su familia van a permitir que se lleven a cabo producciones que deterioren la imagen de su padre y se centren en aspectos tan polémicos como fue su sangriento asesinato.

Anteriormente, Mario Bezares y Paola Durante dieron a conocer su intención de realizar un proyecto basado en el caso Stanely (Foto: Instagram@paolapink1/Twitter@mario_bezares/Twitte @PacorroStanley)

“Estamos de acuerdo toda la familia Stanley para que no se cometan esos arrebatos, contar cosas que no son ciertas, que dejen todo como al aire. No vamos a respaldar eso”, expresó el hombre de 37 años.

Finalmente Paul Stanely destacó que cuenta con asesoría legal y está dispuesto a impedir que se realice un rodaje que vaya en detrimiento de la imagen del conductor de Pácatelas y Ándale. “Nos preparamos con abogados para que se respete la imagen de mi padre”, expresó.

