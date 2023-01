Martha Debayle reaccionó con foto tras burlas por sus “latas con calcetín”

Los tips de Martha Debayle para ser un buen anfitrión en casa desataron una ola de burlas (Foto: TikTok@marthadebayle)

Luego de que en días pasados Martha Debayle se convirtiera en tendencia viral por un antiguo video donde da recomendaciones para atender a los invitados en casa, ahora la locutora ha respondido sutilmente.

Y es que la presentadora fue protagonista de incontables memes, parodias y burlas en las redes sociales debido a que aconsejó a sus seguidores cubrir con un “calcetín” las latas de refrescos y otras bebidas cuando sean servidas a la mesa.

“Las latas son feas, aceptémoslo”, se le oye decir a Debayle en un video publicado en 2018 en su cuenta de YouTube, sin embargo fue hasta este inicio de 2023 cuando el contenido se viralizó dando pie a una oleada de burlas en contra de la presentadora de W radio.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a la conductora por sus consejos para ser anfitrión (Captura de pantalla)

En sus recomendaciones, Debayle destacó lo “feas” que son las latas y que le quitan glamour a las comidas servidas en casa, además aconsejó que “el zepellin de dos litros de refresco no se pone en la mesa”.

Entre las estrictas reglas que la empresaria impone en su casa para “vivir bonito” están que al servir un vaso con agua se presente en una charola, cubeta con hielos, servilletas y su respectivo vaso. Asimismo, al servir pan de dulce, Debayle recomendó no presentar la bolsa de la panadería, sino montarlo en charolas pasteleras y en varios niveles.

La famosa expresó en su video que fue su mamá quien le enseñó estas normas domésticas, pues “es muy importante tener bonitas costumbres”, “en la vida todo es mantenimiento, desde un matrimonio, hasta un par de zapatos”, además subrayó que “el diablo está en los detalles”.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a la conductora por sus consejos para ser anfitrión (Captura de pantalla)

Estas recomendaciones no pasaron desapercibidas por los usarios de redes sociales, volviendo el tema un tópico viral en el que Debayle siempre aparece siendo ridiculizada.

Ahora, para hacer frente a la ola de críticas, Debayle compartió una foto con un breve mensaje. En la imagen que colgó durante la tarde de este miércoles 18 de enero, la conductora se dejó ver sosteniendo una lata de refresco cubierta por una funda, o “calcetín” como lo llamó ella misma.

Vestida totalmente de rosa neón y portando gafas oscuras, la mujer de 55 años aparece sentada en su cabina de W radio en la imagen bajo la cual escribió simplemente: “Salud”, seguido de un emoji haciendo un guiño.

La publicación de inmediato generó diversas reacciones entre los seguidores de la famosa empresaria: “Te amamos. Pero necesitamos un look inspirado en el calcetín de la lata PLIS”, “Ya saca tu marca de calcetines de lata por favor”, “Nada ni nadie te puede dañar cuando te ríes de ti misma”, “En cabina también saben servir bonito”, “Salud por las bonitas costumbres”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a la imagen.

Cabe aclarar que lo que ha recomendado Martha Debayle para “vestir” las latas no se trata de calcetines como tales, sino de fundas hechas especialmente para cubrir las latas de refresco. Según la propia empresaria, ella copió esta idea de un lujoso restaurante al que asistió.

Martha también dio a conocer que dichas fundas las venden en línea, aunque ella compró tela y las mandó a hacer a la medida y gusto personal.

Asimismo, los comentarios sarcásticos en torno a Debayle no han sido exclusivos del público, pues la standupera Sofía Niño de Rivera también aprovechó la tendencia para comentar al respecto:

“Veo que todos están criticando a Martha Debayle por lo que puso de cómo servir el agua y todas estas cosas, entonces me parece super mala onda de su parte que no tengan empatía con ella, porque quien le enseñó todo eso fue su mamá”, comenzó a decir la comediante. “Y pues qué difícil, porque todos sabemos que su mamá fue la reina de Inglaterra, entonces no es fácil crecer con esas exigencias”, dijo Sofía de manera irónica.

