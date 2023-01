Sofía Niño de Rivera criticó a Martha Debayle por tips para ser anfitriona: “Su mamá fue la reina de Inglaterra”

Sofía Niño de Rivera se burla de Martha Debayle por polémica sobre reina Isabel II (Foto: Instagram/@sofffiaaa1)

Martha Debayle continúa en el ojo público después de que realizó un video con algunas recomendaciones sobre cómo “ser buena anfitriona”, no obstante, la famosa no esperaba que la respuesta de los usuarios en redes fuera de burlas debido a las excentricidades que propuso, como cubrir con calcetines las latas de refresco porque “son feas”.

Ante esta situación, Sofía Niño de Rivera no se quedó atrás, ya que a pesar de haber protagonizado hace años una polémica con Debayle, pues la acusó de fumar frente a su prima quien se encontraba embarazada en ese entonces, la standupera aprovechó el auge de la actual situación para bromear al respecto y criticar a la famosa.

Fue desde su cuenta de TikTok donde Niño de Rivera compartió un breve clip en tono irónico pidiendo comprensión ante Martha Debayle.

(TikTok@marthadebayle)

“Veo que todos están criticando a Martha Debayle por lo que puso de cómo servir el agua y todas estas cosas, entonces me parece super mala onda de su parte que no tengan empatía con ella, porque quien le enseñó todo eso fue su mamá”, comenzó a decir la comediante.

Sin embargo, aunque hasta ese momento todo parecía indicar que la standupera defendería a Debayle, de pronto retomó otra de las controversias por las que ha sido criticada la conductora nicaragüense.

“Y pues qué difícil, porque todos sabemos que su mamá fue la reina de Inglaterra, entonces no es fácil crecer con esas exigencias”, dijo Sofía.

El clip rápidamente se viralizó y los internautas no tardaron en reaccionar al respecto. Además, muchos de ellos se rieron de la situación.

“Ya me la estaba creyendo”. “Pensé que era en serio”. “A veces siento que solo somos Martha, la reina y yo contra el mundo”. “Tienes toda la razón, pero yo pensaba que más bien era su suegra”. “Casi me ahogo con el café al leer tan atinado comentario desde hoy solo calcetines en las latas”.

El chiste de Sofía Niño de Rivera se remonta a septiembre de 2022, cuando falleció la Reina Isabel II y Martha de Bayle se conmovió hasta las lágrimas con la noticia en su programa de radio y mencionó:

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, sollozó en aquel entonces.

(Foto: Captura de Pantalla/Yordi Rosado)

Las recomendaciones de Martha Debayle para ser buena anfitriona

A lo largo de casi tres minutos y luciendo una impecable blusa blanca, Martha Debayle compartió con sus seguidores una serie de “tips de etiqueta” para la mesa que se organiza para recibir a cualquier persona desde la comodidad del hogar.

“Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales. Uno, es muy importante tener bonitas costumbres; Dos, en la vida todo es mantenimiento y tres, que el diablo está en los detalles”, se escucha en la primera parte del video.

Desde servir agua con herramientas como charolas, hielerita o jarra y vaso de vidrio y hasta cubrir las latas de refresco con calcetines por considerarlas “feas”, el video de Martha Debayle no tardó en viralizarse en redes sociales.

