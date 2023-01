Criticaron a Martha Debayle por sugerir ponerle “calcetines” a las latas de refresco

La intención de la locutora era ofrecer sugerencias para ser un mejor anfitrión o anfitriona (TikTok@marthadebayle)

Martha Debayle tiene más de un millón de seguidores en TikTok y recientemente compartió Recibir bonito, una lista de recomendaciones para ser un mejor anfitrión cuando hay visitas en casa, sin embargo, terminó criticada por dichos consejos en otras redes sociales, ya que la gente los consideró innecesarios e incluso lujosos.

En Twitter, su video fue replicado varias veces y las personas consideraron graciosas las recomendaciones, pues entre ellas, la locutora sugirió ponerle “calcetines” a las latas de refresco ya que las considera “feas” y antiestéticas, por lo que le pareció una mejor idea cubrirlas con tela oscura.

En su video viral, la locutora Martha Debayle mencionó lo siguiente mientras mostraba una situación hipotética en la que llegó a una casa, pidió un refresco y terminó con un vaso y la lata en las manos al mismo tiempo.

“¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos en casa saben que no sale una lata de cocina si no viene con su calcetín. Y para el zepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda, no traigan eso a la mesa.”

Los otros tips proporcionados por Martha Debayle abarcaron desde ofrecer un vaso de agua simple hasta acomodar una pequeña mesa para servir té helado en lugar de darlo a los invitados ya preparado en una taza sencilla.

“Imagínense que mucho más increíble sería que en su casa, de una manera super facil alguien dijera ¿Me Puedes regalar un vaso de agua? y llegara esto: un vaso, una jarra de agua, una servilleta coctelera, una hielerita con pinza”, dijo. Incluso mencionó que todos los implementos para volver más elegantes las bebidas eran fáciles de comprar.

Martha Debayle se moriría de ver que sirvo el awa y el refresco en vasos de veladora — do mi ti ☽ (@canciondebruma) January 14, 2023

Entre comentarios de Twitter y TikTok se pudieron leer mensajes como “Problemas y soluciones para gente adinerada parte 39262″, “Definitivamente las latas se ven súper feas con esos calcetines, mil veces se ven mejor sin eso”, “Solo ver tanta cosa me dió pereza y pensar en lavar todo eso ya me da cansancio”, “Y mientras nadie te visita, en donde guardas todo eso?” y “No puedo Martha, en mi casa la abuelita no es la Reina Isabel II y no tengo todo eso”.

Este último mensaje hizo referencia a las críticas que recibió Martha Debayle el 8 de septiembre de 2022, día en que falleció la Reina Isabel II. Las redes sociales estallaron, pues artistas, actores, políticos, deportistas y una infinidad de figuras públicas se tomaron unos minutos de su tiempo para despedirla.

Entre los casos que más llamaron la atención de los internautas, fue la reacción de Martha Debayle, una de las comunicadoras más influyentes y mediáticas del medio nacional por su trabajo en radio y televisión. El suceso se dio durante su programa de radio, justo cuando la conductora se encontraba dando la noticia del fallecimiento de la monarca.

Martha Debayle y la Reina Isabel II (Foto: especial)

De pronto se le quebró la voz a Debayle y no pudo contener el llanto cuando por fin logró hablar entre sollozos.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”

