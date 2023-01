Maya Nazor explotó contra quienes la han criticado por supuesta pensión de Santa Fe Klan

La pareja estuvo unida de agosto de 2021 a diciembre de 2022 (Foto: Instagram)

Para hacer frente a sus detractores, Maya Nazor reaccionó contundentemente a las críticas. Y es que la influencer que acaba de celebrar sus 24 años con una lujosa fiesta explotó en una de sus recientes transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, un internauta provocó el enojo de la creadora de contenido pues mencionó al pequeño Luka, el bebé que la modelo procreó al lado de Santa Fe Klan, y aseguró que el niño no le interesa, aseveración que hizo explotar a la joven.

Y es que desde que se separó del rapero guanajuatense, Maya Nazor ha recibido mucho “hate” en sus redes sociales, mensajes donde la juzgan por haber roto su relación con el cantante a sólo cinco meses del nacimiento de Luka.

El rapero y la influencer procrearon al pequeño Luka, quien nació en junio de 2022 (Foto: Instagram/@nazormaya/@santa_fe_klan_473)

Sin embargo, la creadora de contenido no se ha quedado callada, ha demostrado que cuidará a su bebé y lo defenderá de quienes se atreven a mencionarlo.

Fue a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde Maya se encontraba leyendo los comentarios de algunos de sus 4.5 millones de seguidores, cuando encontró uno en el que le comentaron que no se preocupaba por su hijo de seis meses de nacido.

El duro comentario inmediatamente causó la reacción de la influencer, quien se mostró muy molesta.

“‘Ni siquiera te interesa Luka’, mira te voy a bloquear, lo voy a bloquear. No le tengo que responder a él porque no me gusta que se metan con mi hijo. Con mi hijo me la paso 24/7 desde que lo tuve, desde que estaba embarazada, es un bebé y no se tienen que meter con él, punto. No se tienen que meter con mi bebé, ya basta”, expresó la ex de Santa Fe Klan visiblemente molesta.

Maya Nazor explota por críticas a su hijo con Santa Fe Klan pic.twitter.com/oGcV4sSWYF — Lo + viral (@VideosVirales69) January 17, 2023

En la transmisión, Maya hizo notar que no solamente los hombres se han lanzado contra ella por defender al rapero en la polémica separación, sino que también hay mujeres que han explotado en críticas contra ella pues desconocen la situación con el padre de su hijo.

“Mujeres, ¿qué onda con el apoyo entre mujeres? Y hombres, ¿qué onda? No saben ni la realidad de nada”, dijo en aquel “en vivo”, donde tras leer el comentario prosiguió leyendo otros más positivos, pues así como hay quienes la atacan, la influencer también recibe numerosos comentarios en su apoyo.

Y es que este tipo de ataques han inundado las redes de Maya desde que a finales de 2022 anunciara que se separó de Santa Fe Klan, a pesar de que expresó que todo quedó en buenos términos. Sin embargo, los seguidores del cantante de Así soy comenzaron a atacarla, especialmente cuando se corrió el rumor de que presuntamente Nazor estaría exigiendo 200 mil pesos de pensión alimenticia para su bebé.

Fofo Márquez contó que llegó a 'alertar' a Santa Fe Klan respecto a su novia Maya Nazor Foto: Instagram

Esta versión habría sido “confirmada” por el también TikToker Fofo Márquez, pues el amigo de Santa Fe Klan expresó en otra transmisión que Maya habría ganado tal demanda con motivo de la manutención del pequeño Luka.

El también llamado “niño millonario” criticó a Nazor, e incluso la llamó nuevamente “interesada”, pues según él, sólo quería “asegurar su futuro” con la pensión que presuntamente recibirá.

“Claro y cuando yo hablé todos me tacharon de a loco y pues bueno, ahí están los resultados en un futuro, (ella) aseguró su futuro, la posicionaron en redes sociales, ya tiene un negocio”, se le oye decir a Fofo en un clip de TikTok recientemente difundido.

Márquez cuestionó el monto que supuestamente Nazor obtuvo después de un proceso legal, aunque no ahondó en detalles.

“Aparte de eso ganó una demanda por 200 mil pesos fijos, que realmente, pues bueno, ¿Cuánto se puede gastar en Luka? Exagerado unos 30 mil pesos, pero bueno, yo les dije”, añadió.

“Pero pues bueno, yo detecto el interés de las personas así y lo dije hace tiempo porque es algo con lo que toda la vida he luchado, siempre se me ha acercado gente así, entonces si yo hablé por algo, era porque sabía que tenía razón en el fondo”, expresó.

