Fofo Márquez aseguró que Maya Nazor ganó una demanda contra Santa Fe Klan: “Aseguró su futuro”

Fofo Márquez contó que llegó a 'alertar' a Santa Fe Klan respecto a su novia Maya Nazor Foto: Instagram

En medio de las especulaciones que han surgido desde que Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su mediática relación sentimental, ahora los dichos de un famoso influencer han dado de qué hablar.

Y es que ha sido Fofo Márquez quien a través de TikTok habló de las supuestas verdaderas intenciones de Nazor, toda vez que la influencer es madre de Luka, el pequeño que procreó al lado de Ángel Quezada -nombre real de Santa Fe Klan- hace apenas seis meses.

Y es que no es un secreto la opinión que tiene Fofo acerca de la expareja de su amigo Santa Fle Klan, pues hace un tiempo aseguró que él le había advertido al rapero que la joven de 23 años era “una interesada”.

Santa Fe Klan aseguró recientemente que no sale con otras mujeres por respeto a Maya Nazor (Foto: Instagram/@nazormaya/@santa_fe_klan_473)

Pero ahora el llamado “niño millonario” volvió a tocar el tema y aseguró que la creadora de contenido habría ganado una disputa legal contra el intérprete de Te iré a buscar, a razón de la supuesta pensión alimenticia del pequeño Luka tras la separación.

“Claro y cuando yo hablé todos me tacharon de a loco y pues bueno, ahí están los resultados en un futuro, (ella) aseguró su futuro, la posicionaron en redes sociales, ya tiene un negocio”, se le oye decir a Fofo en un clip de TikTok recientemente difundido.

Márquez cuestionó el monto que supuestamente Nazor obtuvo después de un proceso legal, aunque no ahondó en detalles.

El pequeño Luka nació en junio de 2022 y sus padres se separaron en diciembre (Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

“Aparte de eso ganó una demanda por 200 mil pesos fijos, que realmente, pues bueno, ¿cuánto se puede gastar en Luka? Exagerado unos 30 mil pesos, pero bueno, yo les dije”, añadió.

Justo como lo había mencionado anteriormente, Fofo Márquez recalcó que tiene la habilidad de “detectar” a las personas interesadas, pues aseguró que a través de los años ha tenido que lidiar con quienes lo buscan por interés en el dinero de su acaudalada familia.

“Pero pues bueno, yo detecto el intéres de las personas así y lo dije hace tiempo porque es algo con lo que toda la vida he luchado, siempre se me ha acercado gente así, entonces si yo hablé por algo, era porque sabía que tenía razón en el fondo”, expresó.

Tras la explosiva declaración de Fofo, usuarios de redes sociales emitieron comentarios encontrados. “La neta Santa Fe Klan sin varo da miedo”, “Ni Ángel habla de ella, que es su ex esposa, y es el que está dando dinero y este man, como si los diera él”, “El Fofo toda su vida ha batallado con eso, el Ángel es de los nuevos ricos, no sabe distinguir ese tipo de personas, pero le servirá de experiencia”, “La neta, ni disimuló el interés”, “Ella al principio le sacaba la vuelta pa’ no besarlo, sólo que como él es buena persona, como que con el tiempo a ella no le fue tan difícil tratar al cliente”.

Por su parte, Santa Fe Klan no se ha pronunciado al respecto, pero una reciente entrevista con Pepe Garza, el rapero dejó entrever que no se cierra a una reconciliación con la madre de su hijo.

“No es enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí, en mi vida”, comenzó Quezada al ser cuestionado sobre Nazor.

El artista mencionó que por ahora no quiere especular acerca del vínculo que los une, pues no se cierra a ningún futuro. “Mejor ni digo nada. No sé, a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos qué va a pasar”, agregó.

Asimismo aseguró que, sin importar cuál sea la decisión que tomen en cuanto a su relación, tanto él como Maya harán lo mejor para que Luka los vea manteniendo un trato cordial.

