Santa Fe Klan aseguró que pese a estar “guapillo” rechaza mujeres por respeto a Maya Nazor

Santa Fe Klan aseguró que no sale con otras mujeres por respeto a Maya Nazor (Foto: Instagram/@nazormaya/@santa_fe_klan_473)

La polémica historia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor parece estar lejos de terminar. Aunque el rapero y la influencer ya dejaron en claro que sí están separados y posiblemente las cosas seguirán así, nuevas declaraciones de él han dejado abierta a la imaginación de los fans la posibilidad de verlo con otra mujer o que regrese con la madre de Luka.

En medio de una controversia mediática en la que se asegura que la también youtuber exigirá una cifra millonaria como monto por la pensión alimenticia que por derecho a su hijo le corresponde, el cantante originario de Guanajuato aseguró que se considera un hombre “guapillo” y ante la noticia, las invitaciones por parte de otras mujeres “se soltaron”, aunque él no está listo para salir por respeto a la mamá de su hijo.

“Se soltaron”, dijo entre risas Santa Fe Klan al programa de Javier Ceriani, refiriéndose a las mujeres que lo invitan a salir, “pero no todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos nada más haciendo música y yo sé que por eso se animan porque les gustan las rolas”.

Maya Nazor también es youtuber (Instagram/@nazormaya)

En la misma plática se refirió a él mismo como una persona físicamente atractiva, motivo por el que se han sumado las propuestas de miles de fans y otras estrellas, pero eso no es sinónimo de que algo pasará pues aún con ello y su fama no está interesa en iniciar una relación de nuevo: “Sí (me considero galán). Estamos medio guapillos, pero hay puros problemas”.

Las inseguridades de su pasado, son un tema que sigue manejando y tratando, aunque actualmente eso ya no es impedimento para que pueda entablar una relación sentimental o tan siquiera una plática de cotejo: “Soy medio penoso y les tenía ahí miedo. No me atrevía, decía: ‘¿qué tal si me ignoran?’, pero ya se me está quitando”.

Una de las herramientas que utilizó para poder enfrentar sus inseguridades y miedos fue la música, motivo por el que actualmente es rapero y desde los primeros años de su vida se ha dedicado a la rima y lírica poética, pues gran parte de su trabajo como rapero inició cuando era tan solo un niño.

El 2022 de Santa Fe Klan fue un año muy polémico (Foto: Jesús Avilés Ortiz/ Infobae México)

“A las maestras, a la directora, varias amigas y no para ellas, o sea, no para conquistarlas, pero me contaban sus problemas y yo les decía: ‘Mira, cuéntame todo y qué pasó aquí, allá’, y yo escribía las rolas y se las daba en una carta”.

“Me hizo ser más responsable”: la paternidad para Santa Fe Klan

La relación con Maya Nazor hace más de dos años le dio la oportunidad al joven artista hace solo 6 meses de convertirse en padre de Luka, una experiencia que le ha dado un giro de 180 grados a su vida personal y profesional, pues uno de los valores y hábitos que más le ha generado y reforzado es el de la responsabilidad.

“El haberme convertido en papá me hizo ser más responsable, me hizo pensar más en mi vida. Yo soy ahí del barrio, y ahí cualquier cosita, cualquier falla luego luego se alebresta y a veces el alcohol y todo no te hace pensar, pero creo que aunque ande como ande ahora tengo algo que pienso en él y ya no cag* como la cagab*”, agregó el polémico rapero.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se habían mostrado felices por la llegada de su primogénito (Foto: Instagram/@nazormaya)

Tras las nuevas declaraciones de Santa Fe Klan y el no poderse salvar del tema de su ex pareja Maya Nazor, los fans de ambos esperan que las cosas sí puedan tener un final feliz por el bien del menor de edad.

