Santa Fe Klan mostró el rostro de su bebé por primera vez

La influencer ya compartió su versión de su truene con el rapero. (Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

La vida de Santa Fe Klan dio un giro inesperado durante 2022: consiguió que una de sus canciones formara parte del soundtrack oficial de Black Panther Wakanda Forever y se convirtió en padre por primera vez. Lamentablemente, cuando encontró plenitud terminó su noviazgo con Maya Nazor -madre de su bebé- por causas hasta ahora desconocidas. Desde ese entonces ha estado envuelto en escándalos por su entorno familiar y posibles romances.

“Al estilo Nodal”: así luce el tatuaje que Santa Fe Klan tiene en honor a Maya Nazor Todavía no se esclarecen los motivos de su rompimiento, pero la influencer ya se defendió tras ser considerada como una persona “interesada” VER NOTA

En esta ocasión, el rapero mexicano se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una entrevista que cedió para su colega Snow el marco de las fiestas decembrinas de 2022. Y es que durante su conversación se sinceró sobre su experiencia como padre primerizo y sin pensarlo dos veces presumió el rostro de su pequeño Luka.

Los padres primerizos anunciaron el nacimiento de Luka con fotos del parto. (Foto Instagram: @santa_fe_klan_473)

Ya extraño a Luka, voy a ir en estos días a verlo. Mi niño está bien bonito, la neta. Te lo presento, está bien chulo y bien risueño, siempre anda bien al 100. Ahí lo tengo monitoreado, casi no le tomo fotos ni nada pero mira, está bien chido, va a traer un ching* de pegue, está chido.

Mientras Ángel Jair Quezada Jasso estaba llenando de halagos a su hijo también tomó su celular para mostrar una fotografía. En la conmovedora postal se puede apreciar a Luka muy bien abrigado y sonriendo para la cámara mientras estaba recostado. Como era de esperarse, todos en el foro de grabación cayeron rendidos ante el tierno bebé que cumplirá siete meses de edad a finales de enero de 2023.

La fotografía se viralizó en redes sociales porque fue la primera vez que Santa Fe Klan mostró el rostro de su hijo. Y es que tanto el rapero como Maya Nazor han procurado guardar la identidad de su bebé porque consideran que las repercusiones de mostrarlo libremente podría ser más dañinas que benéficas.

“No quiero enseñarlo ni Ángel. Tal vez en algún momento lo vamos a enseñar. Mi bebé no merece tener toda esa energía negativa. Yo sé que hay mucha gente buena, pero también hay gente loca, hay gente mala, hay gente enferma y no voy a exponer a mi bebé a eso”, declaró la influencer en un live.

(Captura YouTube: everydaydays)

Por esa razón, ambos padres primerizos han optado por publicar fotografías de Luka sin mostrar su cara. Para ello optan por enseñarlo de espaldas o simplemente taparlo con emojis.

Usuarios de redes sociales relacionaron a Santa Fe Klan con otra influencer

En cuanto trascendió el rompimiento Ángel Quezada y Maya Nazor comenzaron a surgir especulaciones que pusieron sobre la mesa la posibilidad de una tercera persona en discordia. La primer influencer que relacionada con el rapero fue Mona, una influencer mexicana que ha conseguido presencia en redes sociales junto a su novio Geros.

(Foto Instagram: @marleny13333)

Los rumores fueron tan fuertes que Mona tuvo que salir a aclarar la situación: “Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí, eso es mentira, es totalmente mentira. No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo porque yo sí sé lo que pasó”.

Santa Fe Klan y Maya Nazor podrían reconciliarse: así interactuaron el rapero y la influencer Tras volverse viral su ruptura y la polémica que existe porque los motivos no han sido aclarados, los fans han reaccionado exigiendo el bienestar de su hijo Luka VER NOTA

Sus declaraciones pararon con las especulaciones, sin embargo, el intérprete de 23 años nuevamente fue relacionado con una influencer salvadoreña. Se trata de @marleny1333, quien en el marco de las fiestas decembrinas publicó en su perfil una fotografía que se tomó con Santa Fe Klan.

“Hazlo tu vato para que ya no esté triste mi Santa Fe Klan”. “Se ven bonitos juntos”. “Ángel es buena onda y muy humilde como no quererlo”. “Quedan perfectos como pareja”. “Con buena razón dejo a Maya”, fueron algunos comentarios.

Gomita aseguró que la sentencia definitiva contra su padre sucederá en 2023 La joven hizo un balance sobre su año y se mostró esperanzada de lo que le depara el nuevo año VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: